Jenny Sotolongo, la «niña de las tribunas», estrena canción por la libertad de Cuba

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Jenny Sotolongo, la cantante cubana que de niña fue exhibida por el régimen como imagen de sus actos de propaganda, estrenó una nueva canción dedicada a la libertad de Cuba, en la que apunta directamente a la libertad de su patria y rememora su propia historia.

«La voz que me prestaron» marca una ruptura simbólica y personal con la etapa de su infancia en que el aparato propagandístico del castrismo utilizó su voz y su imagen frente a multitudes.

La artista tiene hoy 37 años, vive en Houston, Texas, y desarrolla una carrera musical independiente en Estados Unidos.

Fue conocida durante años como «la niña de las tribunas» por su participación en los actos por el regreso de Elián González, en los años 99 y 2000. Fidel Castro identificó su talento y lo incorporó a su maquinaria ideológica.

Ella misma lo reconoce sin rodeos: «Yo era una niña, vivía una realidad que para mí era completamente normal, porque era la única que conocía», declaró a Telemundo 51.

Hoy mira esa etapa con distancia y compasión, no con rencor. «No me gusta juzgar a la niña que fui, la miro con compasión, porque estaba creciendo dentro de un contexto muy particular», agregó.

«La voz que me prestaron» no es solo un tema musical. Es una declaración. La voz que el régimen presentó como símbolo de fidelidad política está ahora en el lado contrario, sumándose al reclamo de libertad para Cuba.

Jenny usa el arte como vehículo de denuncia contra la dictadura cubana. Lo que la distingue de otros artistas es la dimensión de su historia personal. El régimen convirtió muchas infancias en altavoces, y ella fue uno de los más visibles.

Por eso su canción obliga a mirar ese mecanismo con cuidado: no como un juicio contra la menor que fue, sino como una mirada al sistema que la rodeó y la utilizó.

«Yo creo que todos soñamos con una Cuba donde las personas puedan expresarse sin miedo, donde existan más oportunidades, más respeto y más espacios para pensar diferente sin dejar de ser cubano», afirmó la artista al cerrar su mensaje.

En octubre de 2023, Sotolongo anunció públicamente que escribiría una canción sobre la crisis cubana, motivada por las peticiones de sus seguidores. En ese momento dijo: «Estoy trastocada a profundidad por la desgracia que hemos vivido por tantos años los cubanos y que aún no termina». También señaló que había recibido ataques por ser identificada como la niña de las tribunas, aunque aclaró que no fue la única.

El 1 de julio de 2025, publicó una versión cantada del Himno Nacional de Cuba que generó una amplia respuesta emocional entre cubanos dentro y fuera de la Isla.