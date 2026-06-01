Le dijeron que llevar bandera estaba prohibido y esto hizo esta joven cubana en su graduación en EE.UU.

Una joven cubana identificada en TikTok como @nai.gfz desafió la prohibición de llevar banderas en su ceremonia de graduación de preparatoria en Estados Unidos y escondió la bandera cubana debajo de su túnica para mostrarla con orgullo ante todos.
El video publicado el pasado viernes muestra a la joven caminando entre estudiantes y profesores durante la ceremonia cuando, en cuestión de segundos, abre la túnica, exhibe la bandera cubana y vuelve a cerrarla para reincorporarse a la fila con sus compañeros como si nada.
«Me dijeron: no puedes llevar bandera, está prohibido. Y yo...», escribió la joven en la descripción del clip, dejando que las imágenes completaran la frase.
En el audio del video, su mensaje fue aún más directo: «A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacarle bandera, por eso es que ahora yo la llevo donde quiera, cabrón».
La referencia no es casual ni retórica.
Tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021, el régimen cubano detuvo a cientos de manifestantes, muchos de los cuales portaban banderas cubanas. Amnistía Internacional documentó que al menos 701 personas permanecían presas por expresar su descontento y calificó la respuesta del gobierno como «represión y criminalización» de manifestantes pacíficos.
Los hashtags que acompañan el video —#anticomunista y #abajoladictaduracastrocanel— refuerzan la dimensión política del gesto, que resonó con fuerza entre la comunidad cubana en redes sociales.
El acto de @nai.gfz se inscribe en una tendencia creciente entre jóvenes cubanos de la diáspora que aprovechan sus graduaciones para exhibir la bandera como símbolo de identidad y resistencia.
En mayo de este año, otra joven cubana mostró la bandera en su graduación en un video que superó los dos millones de vistas.
En junio de 2025, una joven cubana se graduó en EE.UU. con una estola con la bandera, también viral, y en junio de 2024, un joven en Florida hizo algo similar.
En Cuba, mostrar la bandera en un contexto de protesta puede costar la libertad o algo peor. En la diáspora, ese mismo gesto se convierte en una declaración de identidad que ninguna prohibición de graduación puede silenciar.
El video de @nai.gfz acumuló más de 484,000 vistas, 28,500 likes y 691 compartidos en apenas días, una respuesta que habla por sí sola.
Preguntas frecuentes sobre el uso de la bandera cubana como símbolo de resistencia en graduaciones
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la joven cubana decidió mostrar la bandera en su graduación en EE.UU.?
La joven cubana decidió mostrar la bandera en su graduación como un acto de orgullo e identidad nacional. Este gesto desafía la prohibición de llevar banderas en la ceremonia y responde a la represión que han sufrido quienes expresan su identidad cubana, especialmente después de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana ante estos gestos en graduaciones?
La comunidad cubana en el exilio ha respondido con gran apoyo y emoción a estos gestos, considerándolos como expresiones de orgullo nacional y resistencia. Los videos de estas graduaciones se han viralizado, generando un eco positivo entre los cubanos fuera de la isla que ven en estos actos una reafirmación de su identidad cultural.
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¿Existe una tendencia entre los jóvenes cubanos de mostrar la bandera en graduaciones?
Sí, existe una tendencia creciente entre los jóvenes cubanos en la diáspora de mostrar la bandera en sus ceremonias de graduación. Este fenómeno se ha visto en múltiples ocasiones en los últimos años y refleja el deseo de conectar con sus raíces y protestar contra el régimen cubano.
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¿Por qué es significativo el uso de la bandera cubana en el contexto de la diáspora?
El uso de la bandera cubana en la diáspora es un símbolo de identidad, resistencia y esperanza. Para muchos cubanos que han emigrado, la bandera representa no solo el orgullo por su país de origen, sino también un acto de desafío frente a las restricciones y represión del régimen cubano. Es una forma de mantener viva la conexión con su tierra y expresar su deseo de ver una Cuba libre.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.