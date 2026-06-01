Le dijeron que llevar bandera estaba prohibido y esto hizo esta joven cubana en su graduación en EE.UU.

Una joven cubana identificada en TikTok como @nai.gfz desafió la prohibición de llevar banderas en su ceremonia de graduación de preparatoria en Estados Unidos y escondió la bandera cubana debajo de su túnica para mostrarla con orgullo ante todos.

El video publicado el pasado viernes muestra a la joven caminando entre estudiantes y profesores durante la ceremonia cuando, en cuestión de segundos, abre la túnica, exhibe la bandera cubana y vuelve a cerrarla para reincorporarse a la fila con sus compañeros como si nada.

«Me dijeron: no puedes llevar bandera, está prohibido. Y yo...», escribió la joven en la descripción del clip, dejando que las imágenes completaran la frase.

En el audio del video, su mensaje fue aún más directo: «A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacarle bandera, por eso es que ahora yo la llevo donde quiera, cabrón».

La referencia no es casual ni retórica.

Tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021, el régimen cubano detuvo a cientos de manifestantes, muchos de los cuales portaban banderas cubanas. Amnistía Internacional documentó que al menos 701 personas permanecían presas por expresar su descontento y calificó la respuesta del gobierno como «represión y criminalización» de manifestantes pacíficos.

Los hashtags que acompañan el video —#anticomunista y #abajoladictaduracastrocanel— refuerzan la dimensión política del gesto, que resonó con fuerza entre la comunidad cubana en redes sociales.

El acto de @nai.gfz se inscribe en una tendencia creciente entre jóvenes cubanos de la diáspora que aprovechan sus graduaciones para exhibir la bandera como símbolo de identidad y resistencia.

En mayo de este año, otra joven cubana mostró la bandera en su graduación en un video que superó los dos millones de vistas.

En junio de 2025, una joven cubana se graduó en EE.UU. con una estola con la bandera, también viral, y en junio de 2024, un joven en Florida hizo algo similar.

En Cuba, mostrar la bandera en un contexto de protesta puede costar la libertad o algo peor. En la diáspora, ese mismo gesto se convierte en una declaración de identidad que ninguna prohibición de graduación puede silenciar.

El video de @nai.gfz acumuló más de 484,000 vistas, 28,500 likes y 691 compartidos en apenas días, una respuesta que habla por sí sola.