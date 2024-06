¡Orgullo cubano! Joven se gradúa en Florida luciendo la bandera de la isla

Una joven cubana en Estados Unidos se acaba de graduar en su instituto de Florida luciendo orgullosa una banda con la bandera cubana, homenajeando así sus raíces.

Este momento, que no ha tardado en volverse viral en TikTok, fue difundido por su protagonista @imkarlarei1, quien se ha ganado la aprobación de la comunidad cubana de la plataforma, emocionando a muchas personas de la isla con su gesto.

Entre las reacciones al vídeo, encontramos mensajes como:

"Se me aguaron los ojos solo con ver cumplir su sueño y llevar nuestra bandera", "Se siente tanto el orgullo de Cuba aún estando fuera de ella, felicidades hermosa", "No soy de escribir comentarios pero tú lo mereces. Que orgullo me dio verte llevar esa bandera a pesar de que emigraron a este gran país siempre orgulloso de muestra cuba éxito. Te lo mereces", "Felicidades, muestra al mundo que llevas la bandera de tu tierra, y que ha sido la tierra de libertad quien te apoyó para llegar a la meta. El viaje empieza ahora. Mucha suerte", "Con lo ojos llenos de lágrima le acabo de decir a mi hijo de 11 años que siempre tenga presente de donde es, de sus raíces que este muy orgulloso de ser de nuestra bella isla", "Que orgullo al cumplir tus metas y con la frente en alto mostrando nuestra bandera por encima de todo mis respetos", "Me emocionó hasta las lagrimas ver con el orgullo que luciste la bandera. Felicidades por tu graduación. Que todos tus sueños se hagan realidad".