Cubana que lucha contra el cáncer en EE.UU. se rompe al hablar de su madre en Cuba: «Él pudo verla y yo no»

Mahily, una cubana residente en Estados Unidos que se encuentra en tratamiento oncológico, compartió un video emotivo en TikTok en el que relata los sentimientos encontrados que le generó saber que el dueño de su renta viajó a Cuba y visitó a su madre, algo que ella no puede hacer mientras recibe atención médica.

«Hoy sentí algo un poco triste. Hace unos días el dueño de mi renta fue a Cuba y visitó a mi mamá. Me dio un sentimiento porque él sí pudo verla, pudo hablar con ella y yo solamente puedo hacer eso a través de una videollamada», relató Mahily, identificada en la plataforma como @mahily2000.

La joven reconoció la contradicción que vive a diario: agradece poder recibir tratamiento médico en Estados Unidos, pero el precio es la distancia de su familia en la isla.

«Yo estoy muy agradecida de poder estar en este país y recibir todos los tratamientos médicos que tengo, pero coño, cómo uno extraña a su mamá, nadie entiende lo que duele necesitar un abrazo de una madre, pedirle un consejo, hablar con ella por las noches», expresó con la voz quebrada.

Mahily fue directa al señalar la causa de su situación: «Es duro, es difícil la vida de un emigrante porque extrañas a tus seres queridos y que nos obligan a irnos. No es que uno quiera irse».

A pesar del dolor, encontró alivio en saber que alguien pudo ver a su madre en buen estado.

«Después de todo me alegra saber que alguien la vio y que la vio bien, que todavía sigue respirando. Solamente espero poder llegar a hablar, abrazar algún día y contarle todo mi proceso y sentirla cerca», dijo.

El video cerró con un mensaje de esperanza colectiva: «Hay que respirar profundo y pensar que en algún momento nuestra Cuba será libre y podemos ver a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos».

El testimonio resonó profundamente entre la comunidad cubana emigrante, que en los comentarios compartió historias igualmente desgarradoras.

Una seguidora escribió: «Yo perdí a los míos llenos de vida, mi padre en el 2023 y mi madre en el 2024, única hija y no pude darle el último adiós, aun sin Residencia y duele el alma».

Otra usuaria relató que estuvo diez años sin poder entrar a Cuba: «El año que ya me dejarían ir murieron los dos a solo un mes de diferencia. Es algo que nunca voy a superar».

Una tercera seguidora ofreció perspectiva desde su propio dolor: «La tienes lejos pero viva y sana. Yo tenía la mía a mi lado y el cáncer se la llevó hace tres meses. Dios mediante pronto podrás abrazar a tu mamá».

El caso de Mahily refleja el drama de madres cubanas separadas por la migración, una realidad que afecta a millones de familias tras el mayor éxodo de la historia de la isla.

Entre 2021 y 2024, aproximadamente 1,79 millones de cubanos abandonaron Cuba, impulsados por la crisis económica, el desabastecimiento y la represión política, dejando a prácticamente cada familia con algún miembro en el exterior.

El video de Mahily terminó con una dedicatoria a todos los que viven su misma situación: «Este video es para todas esas personas que tienen a sus familiares lejos y que por algún motivo no lo pueden ver. En algún momento lo vamos a hacer, seguro que sí».