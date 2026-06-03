Cubano se encuentra con las tres personas clave de su proceso de inmigración y así reacciona: "Este es el que me quiere sacar"

Un cubano residente en Estados Unidos se hizo viral en TikTok al grabar un video de 16 segundos en el museo Madame Tussauds frente a las estatuas de cera de Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump, describiendo a cada uno en clave migratoria con una frase que resume la experiencia de miles de cubanos en Estados Unidos.

«Nunca pensé encontrarme a estas tres personas juntas. Mira, el que me dejó entrar a este país, el que me quiere sacar y el culpable de que no tengo residencia todavía», dice el usuario @abis_lio2 mientras señala cada figura.

El clip, publicado el 24 de mayo, condensa con humor la travesía migratoria de una generación entera de cubanos que llegaron bajo el programa de parole humanitario de Biden y que hoy enfrentan la política de deportaciones del segundo mandato de Trump.

La referencia a Biden como «el que me dejó entrar» apunta al programa CHNV, que permitió a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresar legalmente a Estados Unidos con permisos temporales de trabajo y residencia.

La de Trump como «el que me quiere sacar» refleja una realidad concreta: la administración canceló en 2025 el parole humanitario CHNV para más de 530,000 migrantes, intensificó las deportaciones y las detenciones de cubanos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas aumentaron un 463% entre finales de 2024 y finales de 2025.

Al menos 1,370 cubanos fueron deportados en 2025, y la cifra acumulada en el segundo mandato de Trump superó los 1,952 a inicios de este año.

La mención a Obama como «el culpable de que no tengo residencia todavía» remite a una decisión que marcó un antes y un después para la comunidad cubana: la eliminación de la política de «pies secos, pies mojados» el 12 de enero de 2017, días antes de que Obama abandonara la Casa Blanca.

Durante décadas, esa política había otorgado a los cubanos que tocaban suelo estadounidense el derecho a quedarse y eventualmente obtener residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Con su eliminación, los cubanos pasaron a ser tratados migratoramente igual que cualquier otra nacionalidad, cerrando esa vía preferencial.

Muchos de quienes llegaron después bajo el parole de Biden quedaron en un limbo legal sin residencia y con riesgo de deportación, exactamente la situación que el video retrata.

En febrero de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración pausó el procesamiento de solicitudes de residencia para beneficiarios del parole, aunque en junio de ese año reanudó los trámites migratorios para cubanos con parole.

En noviembre de 2025 se realizó un vuelo de deportación con 232 ciudadanos cubanos, descrito como el mayor desde que se retomaron estas operaciones, en un contexto en que abogadas advierten que las autoridades pueden cancelar los estatus migratorios de quienes no regularicen su situación.

El video de @abis_lio2, con apenas 16 segundos, logró lo que pocos análisis consiguen: resumir en tres señalamientos la historia migratoria cubana reciente y el sentimiento colectivo de una comunidad atrapada entre decisiones de tres presidentes distintos.