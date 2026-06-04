Policía en Galicia detecta drogas en sospechoso cargamento de fármacos para Cuba

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La Guardia Civil de Pontevedra intervino más de 2,000 blisters de medicamentos en un chalé de Vilaboa (Galicia) que figura como sede de una asociación de solidaridad con Cuba, en el marco de una operación antidroga que culminó con nueve detenidos y el hallazgo simultáneo de cinco kilos de cocaína, armas y dinero en efectivo.

La investigación, denominada Bordafi/Dado, se inició en febrero de 2025 y concluyó el 27 de mayo de 2026 con siete registros en los municipios de Sanxenxo, Poio y Vilaboa. Tres de los nueve detenidos ingresaron en prisión: los dos supuestos líderes de la trama y el hijo de la presidenta de la asociación cubana, este último por un delito anterior.

El hallazgo más llamativo fue el de cuatro cajas de cartón de gran tamaño con más de 150 fármacos diferentes. «Había muchos antidepresivos, psicotrópicos de todo tipo. Encontramos Rivotril, Lexatin, Lyrica... aproximadamente dos mil blisters, de más de 150 fármacos distintos», declaró el teniente jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Pontevedra.

El oficial describió el volumen incautado como «una barbaridad de medicamento» y subrayó que la principal novedad de la operación no fue la droga, sino precisamente ese arsenal farmacéutico.

Los medicamentos estaban almacenados en el chalé que figura como sede de la Asociación Cubana Galega Haydée Santamaría, entidad fundada en 2014 y registrada en el Concello de Vilaboa, aunque sin actividad registrada desde 2020. La presidenta de la asociación es una de las personas que ingresó en prisión como supuesta líder de la trama.

Personas cercanas a la presidenta y a la asociación sostienen que los fármacos eran donaciones para Cuba. «Son donaciones para Cuba, posiblemente en el peor momento de la historia del país», afirmaron fuentes vinculadas a la entidad.

La Guardia Civil descarta esa versión. «Creemos que los vendían a drogodependientes, tanto en línea como personas que iban al domicilio en cuestión para conseguir esos medicamentos. También podían ser exportados al extranjero», señaló el jefe del equipo de lucha contra el narcotráfico de la Guardia Civil de Pontevedra.

La sospecha tiene base en la naturaleza de los fármacos intervenidos: benzodiacepinas como Rivotril y Lexatin, y gabapentinoides como Lyrica, todos con alto potencial de abuso entre personas con dependencias.

Los investigadores confirmaron además que los nueve detenidos formaban dos células «bastante organizadas y activas» que operaban de forma coordinada. «Llegamos a la conclusión de que están relacionadas. Por eso, forman parte de un único grupo criminal», precisó el mando del EDOA.

La coartada humanitaria resulta plausible en el contexto actual de Cuba. El Ministerio de Salud cubano admitió en julio de 2025 que el sistema sanitario de la isla apenas cubría el 30-32% del cuadro básico de medicamentos en farmacias, y en diciembre de 2024 el propio Parlamento cubano reconoció que el 70% de los 651 productos esenciales tenía baja cobertura o no estaba disponible.

Además del arsenal farmacéutico, la operación permitió incautar 5,1 kilogramos de cocaína, 117 gramos de hachís, más de 30,000 euros en efectivo, 549 cajetillas de tabaco de contrabando y varias escopetas. La investigación duró más de un año e involucró a dos cuerpos de seguridad del Estado, lo que refleja la complejidad de una trama que operaba en municipios pequeños donde, según el teniente jefe del EDOA, «los delincuentes detectan antes a las fuerzas de seguridad».