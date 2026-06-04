"Así cualquiera resiste": Miles de cubanos reaccionan al video de Gerardo Hernández en el Hotel Nacional

La publicación de un video que muestra a Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), disfrutando de bebidas y fumando puros junto a familiares en el Hotel Nacional de Cuba ha provocado una auténtica avalancha de reacciones en redes sociales.

En menos de cinco horas, cientos de comentarios se acumularon en las plataformas de CiberCuba y otras páginas donde fue compartido el material obtenido y publicado por el periodista Mario Vallejo.

Las imágenes fueron grabadas después de que Hernández Nordelo encabezara un acto político organizado por el régimen cubano en la Tribuna Antiimperialista José Martí del Malecón habanero, donde pidió respaldo a Raúl Castro y denunció las acusaciones presentadas en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La reacción predominante entre los internautas fue de indignación. Numerosos usuarios interpretaron las imágenes como una muestra más de la distancia existente entre el discurso oficial y la realidad que enfrenta la mayoría de los cubanos.

"Así cualquiera resiste" fue una de las frases más repetidas en los comentarios. Decenas de personas utilizaron expresiones similares para cuestionar que quienes llaman al pueblo a soportar sacrificios y dificultades disfruten al mismo tiempo de privilegios inaccesibles para buena parte de la población.

Muchos usuarios hicieron referencia directa a la crisis económica, los apagones, la escasez de alimentos y la falta de agua que afectan diariamente a millones de cubanos. Según esas opiniones, el contraste entre el ambiente relajado del Hotel Nacional y las dificultades que enfrenta la población explica gran parte de la indignación generada por el video.

Las referencias a la llamada "resistencia creativa", una expresión utilizada por dirigentes cubanos para describir la capacidad de adaptación ante las dificultades económicas, aparecieron una y otra vez en tono irónico.

"Resistencia en el Malecón y barra libre en el Nacional", escribió un usuario. Otro comentó que la verdadera "resistencia creativa" parecía desarrollarse en las mesas del emblemático hotel habanero. Varios internautas afirmaron que resulta fácil pedir sacrificios cuando se dispone de comodidades que no están al alcance del cubano promedio.

También abundaron los comentarios que acusaron a la cúpula política de defender el sistema precisamente porque disfruta de beneficios que el resto de la población no posee. Para muchos participantes en el debate, las imágenes reforzarían la percepción de que existe una élite privilegiada que vive en condiciones muy distintas a las del ciudadano común.

Algunos comentarios fueron incluso más lejos y aseguraron que el video representa el verdadero motivo por el cual determinados dirigentes defienden con tanto empeño el modelo político vigente.

Otro tema recurrente fue el contraste entre quienes asistieron al acto político y el propio Hernández. Numerosos usuarios señalaron que mientras miles de personas regresaban a hogares afectados por apagones y escasez, el dirigente aparecía relajado en uno de los hoteles más exclusivos de la isla.

Varios comentarios recordaron que el Hotel Nacional es visto por muchos cubanos como un símbolo de privilegio y acceso restringido, especialmente en un contexto donde los salarios estatales resultan insuficientes para costear consumos frecuentes en instalaciones turísticas.

No faltaron quienes calificaron las imágenes como una muestra de "doble moral". Las expresiones "haz lo que yo digo, no lo que yo hago" y "predicar moral en calzoncillos" fueron repetidas por numerosos usuarios para resumir su percepción sobre lo ocurrido.

Al mismo tiempo, algunos internautas aprovecharon la ocasión para recordar otras polémicas protagonizadas anteriormente por Hernández Nordelo, entre ellas las críticas que recibió años atrás por sugerir que los CDR produjeran alimentos mientras él mismo aparecía vinculado a símbolos de lujo que generaron controversia pública.

A pesar de opiniones minoritarias en defensa del dirigente, la inmensa mayoría de las reacciones mantuvo un tono crítico. Los términos más repetidos fueron "hipocresía", "doble moral", "privilegios", "descaro" y "vive bien".

La polémica vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles dentro de la sociedad cubana actual: la percepción de que existe una marcada diferencia entre las condiciones de vida de los altos dirigentes que piden "resistencia" y "sacrificio", y las dificultades cotidianas que enfrenta el resto de la población.

Mientras el debate continúa creciendo en redes sociales, el video ha logrado convertirse en una de las publicaciones más comentadas del día entre los cubanos dentro y fuera de la isla, alimentando nuevamente las discusiones sobre privilegios, transparencia y credibilidad de quienes piden sacrificios en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido Cuba en décadas.