Emilio Estefan estrena "Love Always Wins", la nueva canción de la Copa Mundial de fútbol 2026

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El productor cubanoamericano Emilio Estefan presentó este jueves en Miami su canción «Love Always Wins», incluida en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un evento privado celebrado en el Gary Nader Art Centre, en el barrio de Wynwood.

Al acto asistieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el galerista Gary Nader y personalidades del mundo del deporte y el entretenimiento, en lo que fue descrito como una noche de color, caras conocidas y emoción ante el inminente inicio del torneo.

La canción fue escrita y producida por Estefan e interpretada por la artista Zema, con la participación de Shaggy y Cimafunk. Existe también una versión en español titulada «El amor siempre gana».

Durante el evento, Estefan explicó el espíritu detrás del tema: «Creo que esta canción representa a Miami, que venimos de diferentes lugares y también tenemos un solo sonido. ¿Cómo suena Miami? El sonido de Miami viene de Haití, de República Dominicana, de México».

El productor también aprovechó la velada para hacer un anuncio: «Esta noche es la primera fiesta de la gran celebración de la FIFA, y el 3 de julio no se lo pierdan. Voy a hacer la apertura en el estadio con Miami Sound Machine. Prepárense».

«Love Always Wins» forma parte del Álbum Oficial de la FIFA World Cup 2026, una colección de 18 canciones producida bajo el sello FIFA Sound. El álbum reúne a artistas globales como Shakira y Burna Boy —autores de «Dai Dai», la canción oficial del torneo—, Daddy Yankee, The Rolling Stones, Jelly Roll, Anitta, LISA, Rema, Future y Tyla.

Esefan tiene una larga trayectoria vinculada a grandes eventos deportivos: ha producido espectáculos del medio tiempo del Super Bowl en tres ocasiones y creó el himno oficial de la Leagues Cup 2024, «Nuestros colores».

En mayo de 2025 fue reconocido como Pionero del deporte latino en Estados Unidos, ocasión en la que también se confirmó su papel como productor de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Miami.

Miami es una de las sedes estadounidenses del torneo, con partidos programados entre el 15 de junio y el 18 de julio de 2026, incluyendo un cuartos de final y el partido por el tercer puesto. La Copa Mundial se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

La actuación de Estefan con Miami Sound Machine el 3 de julio en la apertura del estadio será uno de los momentos estelares de la participación de Miami como ciudad anfitriona del torneo más visto del mundo.