Ya se conoce la banda sonora del Mundial 2026: Shakira repite y un cubano da la sorpresa

La FIFA reveló este miércoles la lista completa del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un proyecto de 18 canciones que la organización describe como el más ambicioso en la historia de la competición.

A diferencia de ediciones anteriores, donde existía un único himno oficial, el Mundial 2026 apuesta por un formato multiartista que reúne voces de todos los continentes, idiomas y géneros, desde superestrellas globales hasta artistas emergentes.

La canción oficial principal es «Dai Dai», interpretada por Shakira y el artista nigeriano Burna Boy. Con este tema, la colombiana se convierte en la única artista en tener tres canciones ligadas a Mundiales de fútbol: «Waka Waka (Esto es África)» para Sudáfrica 2010, «La La La» para Brasil 2014, y ahora «Dai Dai» para 2026.

El primer sencillo del álbum fue «Lighter», de Jelly Roll y Carín León, lanzado desde el 20 de marzo, producido por el canadiense Cirkut y que mezcla rock, banda y country para representar a los tres países anfitriones.

Entre las colaboraciones más destacadas del disco figuran «Goals» (LISA, Anitta y Rema), «Echo» (Daddy Yankee y Shenseea), «Por Ella» (Los Ángeles Azules y Belinda), «Game Time» (Future y Tyla), «Three Nations» (21 Savage, Nata Cano y French Montana) y «No Place Like Home» (Major Lazer, Nelly Furtado y Davido).

El álbum también incluye a The Rolling Stones con «In the Stars (Remix)», a Alejandro Fernández con «Mi México Lindo», a Ava Max y BIA con «Energy», y a IShowSpeed con «World Cup (Champions)», convirtiéndose en el primer creador de contenido digital en formar parte del álbum oficial de un Mundial.

De especial relevancia es la participación del artista cubano Cimafunk en «Love Always Wins», junto a Shaggy y Zema, canción escrita y producida por Emilio Estefan. Cimafunk, quien hizo historia en Coachella 2024 al ser el primer artista cubano en actuar en ese festival, suma así otro hito a su carrera internacional.

El listado completo del álbum es el siguiente:

«Goals» – LISA, Anitta y Rema

«Game Time» – Future y Tyla

«Illuminate» – Jessie Reyez y Elyanna

«Echo» – Daddy Yankee y Shenseea

«Por Ella» – Los Ángeles Azules y Belinda

«Three Nations» – 21 Savage, Nata Cano y French Montana

«No Place Like Home» – Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

«In the Stars (Remix)» – The Rolling Stones

«Show Me» – Ayra Starr y Latto

«Mi México Lindo» – Alejandro Fernández

«Blessings» – Stormzy, Fridayy y Angel

«Energy» – Ava Max y BIA

«Lighter» – Jelly Roll y Carín León

«Siir Siir» – Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

«Partidazo» – Danny Ocean

«World Cup (Champions)» – IShowSpeed

«Love Always Wins» – Shaggy, Cimafunk y Zema

«Dai Dai» – Shakira y Burna Boy

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que el álbum reúne «artistas de todos los continentes, idiomas y géneros, desde superestrellas mundiales hasta voces que están abriéndose paso y configurando el futuro del sector».

Muchas de estas canciones sonarán en directo durante el Countdown Concert del 10 de junio en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, así como en las tres ceremonias de apertura del torneo: México el 11 de junio, y Estados Unidos y Canadá el 12 de junio.

El Mundial 2026 concluirá el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con la primera final en la historia del torneo que incluirá un show de medio tiempo al estilo Super Bowl, protagonizado por Madonna, Shakira y BTS.