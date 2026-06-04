"¡Primer territorio libre de Mundial de Fútbol a nivel global!": Luis Alberto García reflexiona sobre cómo se vivirá el Mundial entre apagones en Cuba

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El actor cubano Luis Alberto García Novoa publicó este jueves en Facebook una reflexión sarcástica sobre la imposibilidad de los cubanos de disfrutar el próximo Mundial de Fútbol 2026 debido a la crisis eléctrica que paraliza la isla, y acuñó una frase que resume con humor negro la situación: «¡Primer Territorio Libre de Mundial de Fútbol a nivel global!».

La expresión es una parodia directa de la proclamación del 22 de diciembre de 1961, cuando Fidel Castro declaró a Cuba «Territorio Libre de Analfabetismo» al concluir la Campaña Nacional de Alfabetización. La ironía de García invierte la lógica triunfalista revolucionaria: si entonces Cuba fue «el primer territorio libre» de algo negativo, en 2026 sería «el primer territorio libre» de algo que el resto del mundo disfruta, no por mérito sino por colapso.

«Estaremos muy jodidos. Demasiado jodidos porque los apagones, evidentemente llegaron para quedarse durante 62 milenios», escribió el actor en su perfil.

García describió con detalle los obstáculos que impedirán a los cubanos seguir el torneo: los cortes de electricidad crónicos, los parques fotovoltaicos que «tienen un matrimonio muy mal llevado con las ancianas termoeléctricas y que van a tribunales para divorciarse legalmente», y la suspensión de las tarjetas VISA y MASTERCARD, que calificó de «más inservibles que el Poder Popular».

Ese último golpe llegó precisamente este jueves, cuando Fincimex suspendió las operaciones de tarjetas VISA y Mastercard en Cuba, eliminando también la opción de pagar en los lobbies de hoteles para ver los partidos.

«Con la mala nueva de que las tarjeticas de crédito y débito VISA y MASTERCARD son más inservibles que el Poder Popular... y la estampida de los dueños de tantos hoteles, se pondrá dura la opción de ver los partidos en los lobbies de esos establecimientos», apuntó.

Ante ese panorama, el actor propuso una solución irónica: «Propongo que los que tengamos corriente en las horas que nos toquen por sorteo, vayamos informando en las redes los resultados parciales de cada encuentro y el autor de cada gol».

Y remató con otra puntada: «A ver... que también podremos ver los partidos en transmisión diferida en OCTIEMBRE o Februbre. No nos pongamos tan exigentes».

Facebook / Luis Alberto García

La publicación generó decenas de respuestas de cubanos que oscilan entre la risa y el llanto. «Morí con el primer territorio libre de mundial... No sé si reír, llorar o salir ahora mismo a bañarme en el aguacero debajo de la tormenta y coger un relámpago y guardar energía para el mundial», escribió un seguidor. Otro añadió: «Lo más triste es que hasta en Burundi se podrá ver». Un tercero sentenció: «Felicidades, has metido el primer gol del mundial».

La crisis energética que describe García es verificable: este jueves el sistema eléctrico cubano operaba con apenas 1,020 MW disponibles frente a una demanda de 2,570 MW, con un déficit previsto en horario pico de 1,885 MW.

No es la primera vez que el actor denuncia la situación. El pasado 3 de junio cuestionó irónicamente la fiesta de lujo «Inicio del Verano 2K26» celebrada en Varadero con mesas VIP a 600 dólares, mientras millones de cubanos sufrían apagones de más de veinte horas.

El 1 de junio describió el fin de semana de cortes como algo «diseñado especial pa' inscribirse como disidente», señalando que solo tuvo entre dos y cuatro horas de electricidad al día durante la semana previa.

El Mundial de Fútbol 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y concluye el 19 de julio en Nueva York, exactamente durante el pico de la crisis energética cubana, cuando el calor del verano dispara la demanda eléctrica en la isla.