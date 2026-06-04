Cubana sobre las fiestas del Inicio del Verano en Varadero: "El cubano que se ha quedado allá es lo más vulgar"

Una cubana residente en el exterior, conocida en TikTok como Maylen (@maylen_), publicó un video criticando las fiestas del inicio del verano en Varadero y calificó de vergonzoso el comportamiento de quienes asistieron al evento celebrado del 29 al 31 de mayo en el Hotel Resonance Musique.

Maylen, que acaba de cumplir 32 años, grabó el video el pasado lunes con un tono directo y sin filtros. «Caballero, qué vergüenza la gente que está en el inicio del verano en Cuba», afirmó, aclarando desde el principio que su crítica no apuntaba a la situación política ni a los apagones, sino al comportamiento de los asistentes.

La joven recordó que en su juventud, cuando tenía entre 19 y 21 años, esas celebraciones eran frecuentadas por personas adineradas. «Yo me acuerdo que los muchachitos que iban ahí eran los más pijos, los más high class... gente de Siboney, la gente que vivía en Reparto Kohly... gente con dinero», señaló.

El contraste con lo que ve hoy en las redes la indigna. «Lo que ha ido ahora, lo que me sale a mí en los videos, qué vergüenza, gente superbaja», dijo, y fue más lejos al afirmar que «el cubano que se ha quedado allá es lo más vulgar... no me representa».

El evento «Inicio del Verano 2K26», organizado por Fiesta Havana y Rey Puma, consistió en 72 horas continuas de música urbana con artistas como Yomil, Charly & Johayron, Ja Rulay, Wildey, Zurdo MC y El Micha. Según denuncias difundidas en redes sociales, una mesa VIP llegó a costar 600 dólares, cifra escandalosa en un país donde los apagones superaban las 20 horas diarias y escaseaban los alimentos, el agua y el transporte.

La polémica se amplificó cuando Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, promocionó en Instagram una agenda paralela de lujo que incluía almuerzo en Casa Dupont, jetski en la marina y una fiesta de playa, lo que fue percibido como una exhibición de privilegio de la élite vinculada al régimen.

El hotel sede del evento opera bajo Gaviota Tours, empresa del grupo GAESA controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, lo que significa que los ingresos de la fiesta beneficiaron directamente al aparato militar del Estado.

El dúo humorístico Pichy Boys calificó las fiestas de Varadero como «uno de los últimos intentos de la dictadura para demostrar normalidad y funcionalidad en un Estado fallido». El actor Luis Alberto García también cuestionó irónicamente la celebración el miércoles, señalando el abismo entre el derroche del evento y la falta de servicios básicos para la población.

Maylen cerró su video con una frase que resume su visión sobre el futuro de la isla: «Cuando Cuba sea libre va a haber que hacer una limpieza, pero una limpieza profunda de educación».