Alofoke lo tiene claro: "Cuando Trump rompa Cuba y sea libre, la gente no va a querer saber nada de Punta Cana"

El comunicador dominicano Santiago Matías, conocido popularmente como Alofoke y considerado una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en el Caribe, aseguró en un video publicado en TikTok que una Cuba libre podría convertirse en un serio competidor para el turismo de República Dominicana.

Durante su intervención, Alofoke planteó que el fin de la dictadura y la apertura económica de la isla tendrían un impacto directo en el mercado turístico de la región, especialmente en destinos como Punta Cana, que actualmente reciben millones de visitantes cada año.

«Cuando Trump rompa Cuba y sea liberada, nosotros no tenemos las playas de Cuba. Cuba va a ser una gran oportunidad de negocio. Y esos 12 o 13 millones no sé cómo los vamos a traer para acá, cómo República Dominicana se va a preparar para eso. Aquí dependemos mucho del turismo», afirmó.

El comunicador fue más allá al advertir que la curiosidad internacional por conocer una Cuba abierta al mundo podría atraer a una parte importante de los viajeros que hoy eligen República Dominicana como destino vacacional.

«Cuando la dictadura de Cuba caiga habrá problemas aquí. Cuando comiencen a invertir en hoteles, la gente no va a querer saber nada de Punta Cana, van a ir a Cuba. La curiosidad de un país que estuvo tanto tiempo cerrado por el comunismo. Cuba es mucho más grande que República Dominicana», añadió.

Sus declaraciones generaron una amplia reacción entre los usuarios cubanos en redes sociales. Muchos compartieron mensajes de apoyo y esperanza ante la posibilidad de un cambio político en la isla.

«Dios oiga tus palabras y caiga esa dictadura, que ya nuestro pueblo no puede más», escribió un usuario identificado como Stormy. Otro seguidor, bajo el nombre de ElGrillo, comentó: «Sabio, la isla del Caribe».

No es la primera vez que la plataforma de Alofoke sirve de espacio para debatir sobre la realidad cubana. En noviembre de 2025, los integrantes de Gente de Zona denunciaron durante una entrevista en su programa La Casa de Alofoke la falta de libertades en la isla y calificaron al sistema cubano como una dictadura. Gino Montalvo, quien fue concursante de Planeta Alofoke, aprovechó su estadía para reivindicar también la libertad de la isla.

Las palabras de Alofoke llegan además en un contexto de creciente presencia cubana en República Dominicana. Desde 2018, más de 14.600 cubanos han obtenido residencia en ese país, que se ha consolidado como uno de los destinos más importantes para la emigración cubana en el Caribe.

Para muchos, la reflexión del comunicador va más allá del turismo y apunta a una pregunta de fondo: cómo cambiaría el mapa económico y social de la región si Cuba lograra abrirse plenamente al mundo tras décadas de aislamiento y control estatal.