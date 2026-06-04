Restablecen electricidad a vecinos de La Habana en medio de fuerte despliegue policial por protestas

Vecinos de La Habana lograron el restablecimiento del servicio eléctrico en la noche del miércoles tras protagonizar nuevas manifestaciones por los prolongados apagones y enfrentar un fuerte despliegue policial del régimen cubano.

El periodista Mario J. Pentón reportó protestas en la intersección de Monte y Águila y otras zonas de la capital, describiendo la situación como «bien caliente».

«Fuerte tensión en La Habana: tras las protestas y fuerte despliegue policial vecinos logran el restablecimiento de la electricidad», confirmó el periodista.

Previamente, había reportado una fuerte movilización de vecinos tras interminables apagones. «Me dicen que está bien caliente la noche en La Habana. El internet pésimo. Los mantendré informados», escribió Pentón, quien advirtió sobre las dificultades de conexión que enfrenta la isla durante las movilizaciones.

Captura de Facebook

Simultáneamente, se registraron cacerolazos en Holguín, descritos por residentes como «con ritmo de libertad», y «toques de calderos» en Placetas, Villa Clara, evidenciando que el descontento desborda la capital.

Los testimonios recogidos en redes sociales pintaron un cuadro de desesperación extrema. Desde Lawton, en el municipio 10 de Octubre, un residente reportó 36 horas consecutivas sin electricidad y cacerolazos activos en la zona.

En San Miguel del Padrón, la luz llegó a las nueve de la noche y fue cortada a las diez, con un máximo de cuatro horas diarias durante varios días. «El ambiente se siente tenso, pero hasta ahora no hay protestas», señaló un internauta de esa zona.

Desde El Vedado, en la esquina de 23 y 12, una residente calificó de «muy raro» que les pusieran corriente y advirtió que «algo hay en el aire».

Varios internautas denunciaron además que el régimen corta el acceso a internet todos los días a partir del mediodía en La Habana, una táctica habitual para dificultar la difusión de las protestas. «Toda La Habana está apagada y sin internet», escribió una internauta.

Estas manifestaciones en La Habana se producen un día después de que la capital viviera una jornada intensa de cacerolazos en El Vedado, Centro Habana, Playa, Regla, Habana Vieja, Cayo Hueso y San Miguel del Padrón, coincidiendo con el cumpleaños número 95 de Raúl Castro.

En esa jornada del miércoles, manifestantes lograron hacer retroceder a la policía en al menos un episodio sin que se produjeran detenciones.

El trasfondo es la gravísima crisis eléctrica que atraviesa Cuba. El déficit eléctrico nacional rozó los 2.000 MW en horario pico el miércoles, con apenas 1.265 MW disponibles frente a una demanda de 3.150 MW, dejando a algunas zonas más de 30 horas sin electricidad.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1.133 protestas solo en abril de 2026, un 29,5% más que en el mismo mes de 2025. La organización Cubalex documentó al menos 14 arrestos en La Habana vinculados a estas protestas desde el 6 de marzo.

Una internauta de 60 años resumió el sentir de muchos cubanos: «Ya no se puede más, es inhumano e injusto lo que tienen con el pueblo. Tengo seis nietos que quiero vivan libres de esta mala plaga».

Otro internauta lanzó una advertencia que resonó entre los comentarios: «Mario, acuérdate de esto, lo que falta pa otro 11 de julio es nada».