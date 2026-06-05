Director de la Guiteras afirma que no tienen las piezas necesarias «para una reparación emergente»

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La central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, registró este viernes su decimotercera salida del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de 2026, causada por un nuevo salidero en la caldera, y su director reconoció que no cuentan con las piezas necesarias para una reparación de mayor alcance.

La salida fue controlada para evitar oscilaciones en el sistema eléctrico nacional, pero el hecho agrava una situación ya crítica: la planta había sido reconectada apenas el jueves a las 7:48 de la mañana, tras regresar el miércoles de su duodécima parada, lo que significa que no completó 24 horas conectada antes de volver a fallar.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general de la planta, explicó a Radio 26 que la decisión técnica adoptada es continuar localizando selectivamente las áreas de mayor amenaza en la caldera y repararlas de forma puntual.

«En este contexto, pero también ante la imposibilidad de contar con las piezas necesarias para una reparación emergente de mayor alcance, se ha decidido continuar la estrategia de localizar selectivamente las áreas de mayor amenaza en la caldera y reparar», declaró Pérez Castañeda.

El directivo precisó que en esta ocasión no es recomendable el enfriamiento asistido de la caldera, pero que la inspección podrá comenzar en la noche del sábado.

Subrayó además que las fallas reportadas no han ocurrido en elementos reparados con anterioridad, descartando así problemas de ejecución en los trabajos previos.

Captura de Facebook

Sin embargo, la raíz del problema es estructural: «Es todo un reto técnico defectar centenares de tuberías que constituyen amenaza y más aún cuanto resulta imposible disponer de la cantidad necesaria de tuberías fabricadas de acero al cromo y tampoco disponer de tiempo para conformarlas convenientemente», admitió el director.

La Guiteras lleva más de 15 años sin un mantenimiento capital integral, ya que el último se realizó en 2010, y acumula casi cuatro décadas de operación desde su inauguración en 1988.

El propio Pérez Castañeda ha reconocido que la planta necesita una parada de aproximadamente 180 días para una reparación profunda, pero que la situación energética del país no lo permite.

Para 2026 se había planificado iniciar un mantenimiento general con trabajos en caldera, generador, turbina y equipos auxiliares, objetivo que las paradas recurrentes han impedido alcanzar.

En paralelo, dos termoeléctricas cubanas salieron del sistema este viernes: la Unión Eléctrica también anunció la salida de la CTE Máximo Gómez unidad 8, por causas desconocidas, lo que agrava aún más un sistema que el jueves proyectaba un déficit de casi 2,000 MW en horario pico.

El peor déficit registrado en lo que va del año ocurrió el 14 de mayo, cuando media Cuba quedó a oscuras tras una nueva caída del sistema, con 2,174 MW de déficit y solo 976 MW disponibles en todo el país.

La decimotercera parada de la Guiteras en un solo año confirma que la estrategia de reparaciones puntuales no resuelve el deterioro acumulado: sin las piezas adecuadas ni el tiempo para un mantenimiento profundo, la planta seguirá siendo el eslabón más frágil de un sistema eléctrico al límite.