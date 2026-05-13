La Guiteras está al límite: necesita 180 días de mantenimiento y Cuba no puede detenerla

Vídeos relacionados:

La central termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario del sistema eléctrico cubano, opera al límite de su capacidad tras más de 15 años sin recibir un mantenimiento capital, y su propio director admite que la situación del país no permite la parada que la planta necesita con urgencia.

Así lo reconoció Román Pérez Castañeda: «La Guiteras necesita un mantenimiento capital de por lo menos 180 días, el último que recibió fue en 2010, pero la situación del país todavía no lo permite».

Ese mantenimiento capital fue prometido para finales de 2025, pero en diciembre de ese año el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, lo pospuso alegando un «problema coyuntural».

En abril de 2026, tras una nueva avería, se volvió a prometer sin fecha concreta.

Mientras tanto, los equipos de mantenimiento realizan paradas cortas para adelantar las 520 intervenciones de reparación planificadas.

La más reciente duró 90 horas, del 6 al 9 de mayo, y se centró en reparar serpentines averiados del recalentador de alta temperatura.

Las condiciones de trabajo son extremas: turnos de hasta 14 horas seguidas, soldando dentro de la caldera a 60 grados de temperatura y a 150 metros de altura.

«Dentro de la caldera el calor es infernal, es un trabajo que a la larga te pasa factura, pero no me arrepiento de nada», declaró Norberto Padrón Ramos, supervisor con 38 años de experiencia que participó en el mantenimiento capital de la planta en 2004.

Tras las 90 horas de parada, la Guiteras arrancó en frío en la madrugada del 9 de mayo y logró alcanzar entre 200 y 210 megawatts de generación, muy por debajo de los 270 MW que podría aportar en condiciones óptimas.

Fue la octava salida del Sistema Eléctrico Nacional de la planta en lo que va de 2026.

El director Castañeda también alertó sobre el impacto de las sanciones estadounidenses, que dificultan la compra de piezas de repuesto y la contratación de asesoramiento técnico extranjero: «Esto es un golpe directo al sector energético nacional, nos obligan a colarnos por el hueco de una aguja para poder resolver, y eso no es lo ideal».

El deterioro de la Guiteras agrava directamente la crisis energética que sufren millones de cubanos. El 12 de mayo, Cuba registró una afectación máxima de 2.113 MW, el récord del año, con una disponibilidad de apenas 1.200 MW frente a una demanda de 2.860 MW.

Mayo se consolida como el mes más crítico de 2026, superando el récord previo de 2.075 MW registrado en marzo.

La planta, inaugurada en 1988 en Matanzas, acumula 38 años de operación continua con una revisión profunda que los estándares técnicos internacionales recomiendan cada siete u ocho años.

Castañeda lo resume sin eufemismos: «Por norma evitamos parar a menos que sea necesario, para no afectar la generación eléctrica, pero este tipo de mantenimientos son necesarios».