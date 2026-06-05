"Dile a tu novio que te cuide": Bebeshito lanza piropo a Rachel Arderi y la modelo le recuerda que es su esposa

Rachel Arderi publicó un nuevo reel publicitario en su cuenta de Instagram y como ya es costumbre, uno de los primeros en reaccionar fue su esposo, el cantante cubano Oniel Bebeshito.

En el video, Rachel aparece con una estética lujosa, presumiendo joyas y dando rienda suelta a su elegancia y escribió: «No sé qué brilla más… si mis prendas o yo».

El clip, que no llega al medio minuto, muestra a la influencer cubana radicada en Miami con un look brillante y cuidado, en línea con el estilo que la ha convertido en una de las creadoras de contenido cubanas más seguidas en esa ciudad.

Bebeshito no tardó en dejar su huella en los comentarios con un piropo que rápidamente se convirtió en el más destacado de la publicación: «Ñoooo asere está jeva como me gusta dile a tu novio que te cuide que ya estoy pa arriba de ti ».

El comentario acumuló cientos de likes y generó múltiples respuestas de seguidores que celebraron el gesto del cantante.

La propia Rachel le salió al paso con humor y dejó claro el vínculo que los une: «Esposo en todo caso », una respuesta que arrancó carcajadas entre sus fans.

Una seguidora identificada resumió el sentir de muchos con una frase que también acumuló reacciones positivas: «eso es hermoso, el esposo elogiando así a su esposa por las redes».

No es la primera vez que Bebeshito protagoniza este tipo de momento público junto a Rachel. En febrero de 2026 ya reaccionó a otro video de la influencer con el comentario «Tú eres un peligro», en una dinámica que se ha vuelto habitual entre la pareja y que sus seguidores esperan con entusiasmo cada vez que Rachel publica contenido nuevo.

Rachel Arderi y Bebeshito están casados civilmente y son padres de su hija Mía, nacida en Miami en septiembre de 2024.

La propia Rachel aclaró en su momento que se casaron por papeles y que la boda formal quedó pendiente tras el embarazo, aunque la pareja no ha escatimado en demostraciones públicas de afecto desde entonces.

Ambos residen en Miami, donde Bebeshito ha consolidado su carrera musical mientras Rachel ha crecido como modelo e influencer.

La química entre ambos sigue siendo uno de los contenidos más celebrados por sus seguidores, quienes no pierden oportunidad de aplaudir cada intercambio de la pareja en redes.