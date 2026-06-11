Florida rompe récord con más de 8 mil libras de pitones birmanas invasoras retiradas

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La entidad conservacionista del Suroeste de Florida anunció este miércoles un nuevo récord histórico en su programa de control de especies invasoras: sus biólogos retiraron 177 pitones birmanas, con un peso combinado de 8,080 libras, durante la temporada de apareamiento comprendida entre noviembre de 2025 y abril de 2026, superando en casi 2,000 libras el récord anterior.

El registro previo, establecido en la temporada 2025, era de 6,300 libras. Esta es la primera vez en la historia del programa que se superan las cuatro toneladas de remoción en una sola temporada.

El éxito se atribuye en gran medida al uso de radioteleometría y a 40 pitones macho marcados con radiotransmisores, conocidos como «serpientes exploradoras».

Durante la temporada de cría, estos machos rastreados condujeron a los biólogos hasta hembras reproductoras en zonas profundas del paisaje, antes de que pudieran depositar sus huevos.

«Esta fue nuestra primera temporada de remoción de cuatro toneladas. Nuestras serpientes exploradoras marcadas nos ayudaron a localizar grandes serpientes reproductoras en lo profundo del paisaje antes de que tuvieran la oportunidad de poner huevos», declaró Ian Bartoszek, biólogo de vida silvestre y gerente de proyectos científicos de la Conservancy, quien fue el pionero del programa.

«Estos esfuerzos de manejo basados en la ciencia están suprimiendo la reproducción local de pitones. Con presión continua, esperamos ver que estos números de remoción disminuyan con el tiempo», agregó Bartoszek.

Además de las 177 serpientes, el equipo retiró 4,100 huevos de pitón birmana del ecosistema durante esta temporada.

El peso promedio de las hembras removidas fue de 95 libras. La mayor capturada pesó 153 libras y midió 17 pies de largo.

En promedio, cada hembra cargaba alrededor de 70 huevos, y una cuarta parte de ellas contenía restos de venado de cola blanca en su interior, lo que evidencia el impacto de estas serpientes sobre la fauna nativa.

Desde que el programa inició en 2013, la Conservancy ha retirado un total de 1,750 pitones con más de 53,000 libras acumuladas en un área de aproximadamente 200 millas cuadradas del suroeste de Florida.

Las pitones birmanas son nativas del sudeste asiático y llegaron a Florida principalmente a través del comercio de mascotas exóticas. Hoy están establecidas desde el sur del lago Okeechobee hasta Key Largo y han provocado reducciones de hasta 90% en poblaciones de mamíferos medianos como mapaches, zarigüeyas y conejos en zonas infestadas de los Everglades.

El Estado de Florida complementa estos esfuerzos con el Desafío de la Pitón de Florida 2026, una competencia abierta al público que se celebrará del 10 al 19 de julio, con un premio mayor de 10,000 dólares para quien capture más serpientes.

La inscripción al evento tiene un costo de 25 dólares e incluye una capacitación en línea obligatoria para todos los participantes.