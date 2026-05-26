Florida ofrece premio de 10 mil dólares por capturar pitones invasoras en los Everglades

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Florida vuelve a poner precio a las pitones birmanas: el Florida Python Challenge 2026 ofrecerá un gran premio de 10,000 dólares al participante que capture el mayor número de estas serpientes invasoras en los Everglades entre el 10 y el 19 de julio próximos. El registro ya está abierto.

El evento, organizado por la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) y el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida (SFWMD), distribuirá un pozo total de premios superior a los 25,000 dólares en tres categorías: profesional, novato y militar.

En cada categoría se otorgarán 2,500 dólares al que capture más pitones, 1,500 al subcampeón y 1,000 al que atrape la serpiente más larga.

El gran premio de 10,000 dólares se entrega al participante con más capturas en total, sin importar la categoría.

La inscripción tiene un costo de 25 dólares no reembolsables y los participantes deben completar un entrenamiento en línea obligatorio antes de competir.

En caso de empate por número de pitones, se desempata por la longitud total acumulada.

La edición 2025 del desafío reunió a 934 participantes de 30 estados de Estados Unidos y Canadá, quienes capturaron 294 pitones en diez días.

El gran premio fue para Taylor Stanberry, con 60 serpientes.

En 2024, Ronald Kiger se llevó los 10,000 dólares con apenas 20 capturas, en una edición donde participaron 857 personas y se eliminaron 195 pitones.

La pitón birmana (Python bivittatus) es originaria del sudeste asiático y llegó a Florida principalmente a través del comercio de mascotas exóticas.

La primera documentada en los Everglades data de 1979. El huracán Andrew (1992) habría acelerado su expansión al dañar instalaciones de cría de reptiles en el sur de Miami, liberando ejemplares que se dispersaron por la red de canales del sur de Florida.

Hoy la especie está establecida desde el sur del lago Okeechobee hasta Key Largo, y su impacto en la fauna nativa es devastador: las poblaciones de mapaches han caído un 99,3%, las de zarigüeyas un 98,9% y las de linces un 87,5% desde 1997, según el Museo de Historia Natural de Florida.

La Conservancy of Southwest Florida ha eliminado más de 20 toneladas de pitones desde 2013 en un área de programa de apenas 200 millas cuadradas, lo que ilustra la magnitud del problema.

El Florida Python Challenge existe como iniciativa anual del estado desde al menos 2018 y fue anunciado originalmente por el gobernador Ron DeSantis como una herramienta de conservación que combina participación ciudadana con incentivos económicos.

«Es un esfuerzo de conservación destinado a crear conciencia sobre las especies invasoras y ayudar a proteger los ecosistemas únicos de los Everglades», describe la organización del evento.

La competencia de 2026 arrancará a las 12:01 a.m. del 10 de julio y cerrará a las 5:00 p.m. del 19 de julio. Quienes aspiren al gran premio pueden consultar las reglas y registrarse en el sitio oficial del evento.