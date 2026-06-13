La solidaridad se impone al dolor: comunidad cubana en Chile reúne en horas dinero para repatriar las cenizas de Yusleidys Rodríguez

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La comunidad cubana residente en Chile logró reunir los fondos necesarios para incinerar el cuerpo de Yudisleidy Rodríguez Castellón, una cubana de 41 años fallecida en Santiago, y enviar sus cenizas a Cuba, confirmó este viernes el grupo de Facebook Cubanos en Iquique.

"Gracias a todas las personas que donaron desde distintas partes de Chile. Estaremos compartiendo, cuando se logre el proceso completo de envío de las cenizas y sus pertenencias a la familia en Cuba, respecto de cómo se usaron los recursos", detalló en el grupo la usuaria Catalina Bosch Carcuro.

El anuncio llega un día después de que la familia lanzó un llamado urgente de ayuda, con apenas 48 horas de plazo por exigencias sanitarias chilenas para cubrir los 1,200,000 pesos chilenos (unos 1,320 dólares) que costaba la cremación y los trámites asociados.

Captura de Facebook/Cubanos en Iquique

Yudisleidy sufrió complicaciones derivadas de un aneurisma cerebral mientras se encontraba en Chile. Según relató Zailín Montesinos en el grupo de Facebook, la mujer tenía previsto viajar a Cuba, pero no pudo abordar su vuelo porque su pasaporte estaba vencido.

Cuando intentaba regresar a Iquique en autobús, se desplomó y fue trasladada de urgencia a la Posta Central de Santiago, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos en estado de coma.

El personal médico tuvo dificultades para localizar a familiares o conocidos en Chile porque la paciente se encontraba sola en el país. Una enfermera logró contactar con miembros de la comunidad cubana, quienes a su vez establecieron comunicación con la madre de Yudisleidy en Cuba.

Tras confirmarse el fallecimiento el viernes, Heidy Torres difundió el llamado de ayuda en el grupo Cubanos en Iquique. "Necesitamos reunir el dinero dentro del día de hoy", escribió Torres en la publicación.

El jueves, cuando el desenlace parecía inminente, la madre de la fallecida, Belkis Castellón, lanzó un llamado público "de ayuda para poder repatriar las cenizas de mi hija. Solo soy una madre desesperada, queriendo sentir cerca a su hija".

La cadena de solidaridad activada en redes sociales permitió reunir los fondos en tiempo récord, y cumplir el deseo de la familia de que los restos de Yudisleidy regresen a la Isla.

El caso se enmarca en un patrón recurrente entre la diáspora cubana en Chile y América Latina, donde migrantes que fallecen solos, sin familiares cercanos en el país de residencia y sin recursos para cubrir los costos funerarios y de repatriación.

Ante la ausencia de mecanismos estatales que faciliten estos procesos, los grupos comunitarios en redes sociales se han convertido en el principal canal de ayuda.

Este no es el primer caso de este tipo. En febrero de 2024, ammigos de una cubana fallecida en Arica, solicitaron ayuda para repatriar su cuerpo a la isla, y que su madre e hijo puedan darle el último adiós.

Poco después, en junio del propio año, falleció un migrante cubano en la frontera entre Chile y Bolivia en circunstancias igualmente dramáticas.

La comunidad cubana en Chile supera las 21,300 personas según el Servicio Nacional de Migraciones, con una concentración significativa en Iquique y la región de Tarapacá, que acogen aproximadamente el 10,8 % del total estimado de migrantes cubanos en el país.