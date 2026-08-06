Cubano acusa a una abogada de frustrar su sueño de vivir en este país latinoamericano

Puerta abierta sobre un abismo de papeles con el mapa de Paraguay de fondo.

Después de años intentando emigrar, de vender la casa que heredó de sus abuelos y de haber sido víctima de dos presuntas estafas en distintos países, el matancero Yehan Perdomo asegura que hoy vive una situación desesperante: permanece varado en Cuba porque la abogada que contrató en Paraguay nunca completó sus trámites migratorios y, según denuncia, tampoco le devolvió el dinero que le pagó.

Su historia fue recogida por el diario paraguayo Crónica, que relata cómo el cubano entregó 1,000 dólares a una abogada para gestionar su solicitud de refugio ante la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (CONARE), así como otros documentos que le permitirían regularizar su situación migratoria.

Nada de eso ocurrió.

Yehan y su madre llegaron a Paraguay en julio de 2025, tras cruzar desde Brasil por el Puente de la Amistad. Su intención era establecerse en Asunción, pero terminaron en Ciudad del Este, donde, a través de un abogado conocido por Yehan durante una estancia laboral en Brasil, fueron remitidos a una colega radicada en Presidente Franco.

Según contó el cubano, la jurista se comprometió a tramitar el refugio y a gestionar un mecanismo migratorio que incluso facilitaría la futura reunificación familiar.

Sin embargo, una funcionaria de la CONARE les advirtió que el procedimiento no se estaba llevando correctamente. De acuerdo con Yehan, la propia abogada llegó a pedirles que no mencionaran que trabajaban con ella.

Mientras esperaban una respuesta, él y su madre permanecieron durante meses sin documentos migratorios, lo que les impedía trabajar legalmente, abrir cuentas bancarias o acceder a otros servicios básicos.

La situación empeoró cuando su madre enfermó y tuvo que regresar de urgencia a Cuba. Yehan decidió acompañarla.

Antes de abandonar Paraguay reclamó la devolución del dinero. Según relató, la abogada solo le reembolsó 300 dólares y prometió devolver el resto en cuotas mensuales, un compromiso que nunca cumplió.

Ya de vuelta en Cuba descubrió otro obstáculo: para regresar a Paraguay necesitaba una carta de invitación que, presuntamente, solo podía gestionar la misma abogada.

El cubano asegura que intentó contactarla en numerosas ocasiones, pero había sido bloqueado en WhatsApp. Después de localizarla a través de familiares, la mujer aceptó preparar el documento a cambio de un nuevo pago. La carta, afirma, nunca llegó.

Desde entonces, Yehan ha realizado varios viajes desde Matanzas hasta la Embajada de Paraguay en La Habana para intentar encontrar una solución. También ha enviado escritos al Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo, al Congreso y al presidente Santiago Peña, sin lograr resolver su situación.

Su frustración aumentó cuando la Corte Suprema y la Defensoría Pública del Alto Paraná le comunicaron que solo puede presentar una denuncia penal por presunta estafa si se encuentra físicamente en Paraguay, algo que hoy le resulta imposible precisamente por la falta de documentación.

No es la primera vez que Yehan pierde todos sus ahorros intentando emigrar.

En 2022, según documentó Diario Las Américas, vendió la vivienda que había heredado de sus abuelos para financiar un viaje hacia Estados Unidos. Durante ese proceso pagó 4,600 dólares a un abogado mexicano y a una pareja de cubanos por un supuesto amparo migratorio que terminó siendo falso.

A ello se sumó el costo del viaje, valorado en unos 3,600 dólares. Finalmente fue detenido en el aeropuerto de Cancún y deportado a Cuba una semana después.

En total, calcula haber perdido cerca de 10,000 dólares en aquel intento.

El caso de Yehan vuelve a poner sobre la mesa un problema que afecta a numerosos migrantes cubanos: las redes de falsos abogados y gestores que prometen regularizar procesos migratorios o conseguir documentos a cambio de elevadas sumas de dinero, aprovechándose de personas que buscan salir de la isla.

Pese a todo lo ocurrido, Yehan asegura que no ha renunciado a su objetivo de rehacer su vida fuera de Cuba.

«Lo único que me queda, nada más que pueda, es irme de aquí», dijo tras su deportación desde México en 2022.

Cuatro años después, esa frase sigue definiendo su realidad.