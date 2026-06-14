La Casa Blanca revela la piscina reflectante de Trump antes de la UFC Freedom 250

La Casa Blanca anticipó este sábado imágenes espectaculares de la piscina reflectante del Lincoln Memorial renovada, justo a tiempo para la celebración de la UFC Freedom 250 programada para este domingo en el jardín sur de la residencia presidencial y el National Mall de Washington D.C.

El video oficial, compartido en la cuenta de la Casa Blanca en X, muestra un video con centenares de personas congregadas en el National Mall, el octágono instalado frente a la Casa Blanca iluminado en azul y rojo, y un dramático arcoíris doble sobre el Monumento a Washington al atardecer, con la piscina reflectante como telón de fondo.

«La energía de la noche de pelea se ha apoderado de Washington. La UFC Freedom 250 ya casi está aquí», publicó la cuenta oficial de la Casa Blanca.

El comentarista Eric Daugherty calificó el momento como uno de los más épicos previos al evento, señalando que «la piscina reflectante del presidente Trump quedó lista justo a tiempo» y que «será uno de los mejores eventos deportivos de la historia de Estados Unidos».

La renovación de la piscina, sin embargo, no ha estado exenta de polémica. Trump ordenó recubrir el fondo de granito original de 1923 con pintura de grado industrial de color azul, al que el propio presidente denominó «azul bandera estadounidense».

El costo inicial anunciado en abril fue de 1.5 millones de dólares, pero el New York Times estimó la cifra en 13.1 millones, mientras la Casa Blanca la cifró en unos 10 millones.

Apenas días después de rellenarse la piscina, algas verdes comenzaron a aparecer en la superficie, generando críticas en redes sociales. Brianne Chapman escribió que «la piscina reflectante está MUY verde y MUY asquerosa». El Departamento del Interior describió las algas como «residuales» del período de construcción.

Laurence Boorstein apuntó en X que Trump contrató a la misma empresa que mantiene su piscina en Mar-a-Lago para realizar el trabajo, y que «las algas verdes vuelven a flotar en la superficie».

El UFC Freedom 250 es el primer espectáculo deportivo profesional celebrado en la residencia presidencial de Estados Unidos, enmarcado en las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país. La cartelera estelar incluye la pelea por el título de peso ligero entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, y la disputa por el título interino de peso pesado entre Ciryl Gane y Alex Pereira.

El presidente de la UFC, Dana White, estimó que el costo total del evento podría alcanzar los 60 millones de dólares. La organización acordó además pagar 700,000 dólares para restaurar el césped de la Casa Blanca tras el evento. Un juez federal rechazó una solicitud de medida cautelar para impedir la celebración.

El Secretario de Estado Marco Rubio calificó el viernes el evento como un regalo al pueblo estadounidense y una forma de proyectar la cultura norteamericana al mundo. El evento se transmite por Paramount+ a partir de las 8:00 PM, hora del este de Estados Unidos.