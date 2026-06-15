Muere a los 23 años el youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree de 32 en accidente de helicóptero en Brasil

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La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, ha causado conmoción en las redes sociales y en la comunidad de creadores de contenido de habla hispana. El joven de 23 años falleció este domingo junto a otras cinco personas tras la colisión de dos helicópteros en pleno vuelo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro, Brasil.

Gaspi viajaba en una de las aeronaves junto al cantante estadounidense Oliver Tree, de 32 años; el director audiovisual argentino Lucas Vignale; y el brasileño Lucas Brito Chaves. Los pilotos de ambos helicópteros, Alexandre Souza y Charles Marsilla, también perdieron la vida. No hubo sobrevivientes.

El accidente ocurrió a las 8:59 de la mañana, hora local, cuando las dos aeronaves —una con cinco ocupantes y otra con solo el piloto— chocaron en el aire y se precipitaron sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos en la Avenida das Américas. El impacto provocó un incendio que destruyó al menos 20 automóviles.

Las autoridades informaron que la identificación de las víctimas ha sido compleja debido al estado de los cuerpos tras el incendio. La Policía Civil indicó que serán sometidos a exámenes forenses y que la investigación quedó en manos de la 42ª Comisaría de Policía y del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), organismo de la Fuerza Aérea Brasileña.

Gaspi era uno de los creadores digitales más populares de Argentina. Con más de 2,8 millones de suscriptores en YouTube, se hizo conocido por sus entrevistas callejeras cargadas de humor absurdo y por su ya célebre saludo «buenass». En 2022 fue reconocido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards y, en 2025, amplió su alcance internacional al participar en La Velada del Año V, el evento organizado por Ibai Llanos en Sevilla, donde se enfrentó al español Perxitaa.

Semanas antes de su fallecimiento había estrenado una nueva serie para el canal Blender titulada Gaspi visita tu hogar, uno de sus proyectos más recientes.

La noticia provocó una inmediata ola de reacciones entre amigos, colegas y seguidores. El streamer Coscu escribió en X: «Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta».

Por su parte, AuronPlay expresó en Instagram: «Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio».

También Bizarrap, que había trabajado con Lucas Vignale en varios proyectos audiovisuales, lamentó la tragedia con un mensaje breve pero contundente: «No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso».

Captura de Instagram / Bizarrap

La muerte de Gaspi y Oliver Tree deja un profundo impacto tanto en el mundo digital como en la industria musical. Para millones de seguidores, la noticia supone la pérdida inesperada de dos figuras que habían logrado conectar con audiencias de todo el mundo desde espacios muy distintos, pero con una enorme capacidad de generar comunidad.