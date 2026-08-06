Muere pastor adventista cubano tras sufrir un aneurisma cerebral y ser desconectado del soporte vital

El médico, pastor y profesor adventista cubano Luis Amador Morales, natural de Villa Clara y una de las figuras más reconocidas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Cuba, falleció el martes a las 7:00 p.m. luego de que los médicos confirmaran su muerte encefálica, tras sufrir un aneurisma cerebral masivo.

La noticia fue confirmada por la página Adventistas de Cuba, que informó que el especialista fue desconectado del soporte vital después de que el equipo médico determinara la ausencia total de actividad cerebral.

Según la información difundida por la organización religiosa, el aneurisma estuvo acompañado de dos infartos, complicaciones que desencadenaron la crisis médica sufrida el pasado domingo. Un día después, la iglesia The Grace Place había pedido oraciones por su recuperación al informar que permanecía hospitalizado en estado crítico.

Durante casi dos décadas, Amador Morales desempeñó un papel fundamental en la formación de varias generaciones de líderes religiosos en la isla. A lo largo de 19 años sirvió como pastor, capellán, profesor y decano académico del Seminario Teológico Adventista de Cuba (SETAC), la principal institución de formación ministerial de esa denominación en el país.

Hace alrededor de dos años se incorporó a la Universidad Andrews, en Michigan, Estados Unidos, donde ejercía como profesor asistente de Teología Práctica y director asociado del programa de Doctorado en Ministerio (DMin) de su Seminario Teológico Adventista, considerado uno de los centros de formación más importantes de la Iglesia Adventista a nivel mundial.

La noticia provocó numerosas muestras de pesar entre miembros de la comunidad adventista dentro y fuera de Cuba.

"Decir 'Amador' en Cuba es decir iglesia adventista, enseñanza, una sonrisa constante y alguna frase que contagiaba cualquier ambiente de muy buen humor, un espíritu no conformista que siempre buscaba la excelencia en todo sentido", expresó la página Adventistas de Cuba al despedirlo.

Además de su labor docente y pastoral, Amador Morales fue la voz institucional de la radio adventista cubana y contribuyó a impulsar la proyección internacional del SETAC.

Quienes fueron sus alumnos también recordaron el impacto que tuvo en sus vidas, no solo desde el aula, sino por su ejemplo personal.

"Admirábamos profundamente su manera de vivir, el hermoso matrimonio que había construido junto a su esposa, el amor con el que criaba a sus hijos y, sobre todo, la forma en que su vida respaldaba aquello que enseñaba", escribió una antigua estudiante de Teología.

Luis Amador Morales deja a su esposa, Yanet Carballo de Amador, y a sus hijos, Dafne y Ezer.

Tras su hospitalización, su hija Dafne creó una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos y funerarios, y permitirle continuar sus estudios universitarios.

"Mi papá era un hombre de Dios cuya bondad y fe tocó a todos los que conoció. Era un esposo amoroso, el mejor padre que pude haber pedido y verdaderamente mi modelo a seguir", escribió al presentar la iniciativa.

Hasta el momento de redactarse esta información, la campaña había recaudado 25,670 dólares, muy cerca de la meta de 26,000 dólares, gracias a las contribuciones de 253 donantes, lo que refleja el respaldo recibido por la familia dentro de la comunidad adventista cubana e internacional.