"Dormir ocho horas y beber agua fría": El reclamo de una cubana agotada por la crisis

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Una publicación de Facebook escrita por la cubana Violeta Velázquez Rodríguez ha resonado entre cientos de usuarios dentro y fuera de la isla al poner en palabras una realidad que millones de cubanos enfrentan cada día: sobrevivir se ha convertido en una lucha constante por necesidades básicas.

"No quiero lujos. Quiero dormir ocho horas seguidas, tomar agua fría, cocinar sin carbón y no pasarme el día pensando cómo resolver lo más elemental", viene a resumir el mensaje que ha circulado en redes sociales.

"La fecha de caducidad del sufrimiento del cubano de a pie parece que nadie la sabe. Nunca había vivido una etapa tan cruda como esta. Esto está como dice el dicho: loma abajo y sin frenos", escribió.

Su testimonio describe una cotidianidad marcada por apagones de más de 20 horas, escasez de medicamentos, salarios insuficientes y un costo de vida cada vez más difícil de afrontar.

"Con el aumento desmedido del precio del dólar, los alimentos son cada vez más inalcanzables y la miseria crece al mismo ritmo que el peso cubano se desvaloriza. Nadie pone frenos", lamentó.

Las cifras reflejan parte de esa realidad. El salario medio estatal en Cuba cerró 2025 en 6,930 pesos mensuales. Al cambio informal actual, esa cantidad equivale a poco más de una decena de dólares, mientras que el costo estimado de productos y servicios básicos supera ampliamente los ingresos de la mayoría de las familias.

La situación se vuelve aún más compleja por la crisis energética. Este lunes, la Unión Eléctrica reportó un déficit superior a los 2,000 megavatios durante el horario pico, mientras continúan los apagones prolongados en gran parte del país.

Tampoco la salud escapa a la crisis. Diversos reportes han documentado el desabastecimiento de medicamentos en farmacias estatales, donde numerosos tratamientos permanecen ausentes desde hace meses.

Pero más allá de las estadísticas, el mensaje de Velázquez Rodríguez refleja un sentimiento compartido por muchos cubanos.

"¿Qué cómo nos sentimos? Nos sentimos abandonados. No puede ser que una nación viva con salarios insuficientes, apagones de más de 20 horas diarias, farmacias vacías, todos los servicios básicos en decadencia y sin fecha para el fin de la miseria", escribió.

La cubana también lanzó un llamado directo a las autoridades para que busquen soluciones a una crisis que, según considera, ha llegado a un punto insostenible.

"Ya es momento de cambiar lo que tenga que ser cambiado. Tráguese su orgullo, su soberanía, su 'Patria o Muerte' y empiecen a transar, porque no es justo que este pueblo viva así ni un día más", expresó.

Su publicación se suma a otras voces que durante los últimos meses han utilizado las redes sociales para denunciar el deterioro de las condiciones de vida en la isla, desde los prolongados apagones hasta la falta de alimentos y medicinas.

La frase final de su mensaje resume el sentimiento que quiso transmitir:

"Este pueblo no está resistiendo, está muriendo: cansado, hambriento, desgastado, con la salud física y mental en peligro cada día".