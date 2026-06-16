«Cosas que el dinero no puede comprar»: El Yonki se reencuentra con su hija y La Super Friki con su madre fuera de Cuba

El reguetonero cubano El Yonki volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un momento muy especial: el reencuentro con su hija Alejandra, de 11 años, fuera de Cuba. Esta vez, el escenario elegido fue Punta Cana, donde padre e hija pudieron volver a abrazarse después de meses separados.

El emotivo encuentro fue organizado por su esposa, La Super Friki (Ani Dieppa), quien además aprovechó el viaje para reencontrarse con su propia madre, convirtiendo la escapada en una doble dosis de emociones para la familia.

«Hay cosas que el dinero no puede comprar. Un amor real, te amo mi bebé», escribió El Yonki junto al video que publicó en TikTok. También dedicó unas palabras de agradecimiento a su esposa por hacer posible el encuentro y por seguir apostando por reunir a las personas que más quiere.

Las imágenes captan el instante exacto en que Alejandra llega al lugar y corre a abrazar a su padre. Visiblemente emocionado, El Yonki no podía contener la alegría: «Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron».

Para quienes siguen a la pareja en redes sociales, este tipo de momentos ya forman parte de su historia. No es la primera vez que Punta Cana se convierte en punto de encuentro para la familia. De hecho, en 2024 La Super Friki ya había preparado una sorpresa similar para que padre e hija pudieran verse.

La relación entre El Yonki y Alejandra siempre ha ocupado un lugar especial en las publicaciones del artista. A lo largo de los años ha compartido públicamente el dolor de la distancia y la felicidad que siente cada vez que logra reunirse con ella.

Esta vez, además, el viaje tuvo un significado aún más especial porque también quedó grabado el abrazo entre La Super Friki y su madre, añadiendo más emoción a unas imágenes que conectaron rápidamente con miles de cubanos que conocen de cerca lo difícil que puede ser vivir lejos de la familia.

"Tanto tiempo sin ver a mi familia a mi niña hermosa, mi mamá y mi prima. Yo soy la mujer más feliz del mundo sueño cumplido", expresó Ani Dieppa junto al video del reencuentro.

Al final, el video resume perfectamente el espíritu de la escapada: volver a abrazar a quienes más quieres y disfrutar juntos de esos momentos que, como dijo el propio El Yonki, no tienen precio.