«Por más madrastras como ella»: La Super Friki recibe una lluvia de elogios por su relación con la hija de El Yonki

La Super Friki volvió a emocionar a sus seguidores con un video grabado durante las vacaciones familiares que disfruta junto a El Yonki y Alejandra, la hija del cantante cubano, en Punta Cana.

Aunque el reencuentro entre padre e hija ocurrió días atrás y ya había conmovido a miles de personas en redes, esta vez Ani Dieppa quiso compartir una reflexión mucho más personal sobre el cariño que ha desarrollado por la niña y lo especial que ha sido para ella poder compartir estos días en familia.

«Sé que muchos saben que no es mi hija biológicamente, pero estoy cumpliendo mi función como esposa. Estoy muy agradecida con ella por quererme y respetarme tanto», expresó en el video, visiblemente emocionada.

La influencer y empresaria cubana explicó que desde hace tiempo deseaba vivir una experiencia así junto a Alejandra. «Yo a ella la adoro porque es una niña especial y ya sentía que este era el momento de nosotros estar juntos como familia y que ella tuviera unas vacaciones dignas», comentó entre lágrimas.

Junto al video, Ani escribió un mensaje que terminó de conquistar a sus seguidores: «Soy la mujer más feliz del mundo. Gracias mi niña hermosa por quererme tanto. Ella se ganó mi amor, mi cariño».

La publicación rápidamente se llenó de reacciones de apoyo y cariño. Muchos usuarios destacaron la relación que ha construido con Alejandra y la pusieron como ejemplo de madrastra. «Por más madrastras como ella», escribió una seguidora. Otra comentó: «La palabra madrastra se escucha feo por los cuentos, pero las hay muy buenas y La Super Friki es el ejemplo». También hubo quien le dijo: «Eres la madrastra y la mamá que cualquier niña desearía tener».

Las imágenes también hicieron llorar a más de uno. «No estoy llorando, es que me cayó una basurita en el ojo», bromeó una usuaria, mientras otros confesaban haberse emocionado al ver la complicidad entre la familia. «Hay abrazos que valen más que mil palabras» y «Yo también lloré viendo el video» fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Alejandra tampoco pasó desapercibida. Numerosos seguidores destacaron lo educada, cariñosa y dulce que se muestra en cada aparición. «Qué niña tan linda y educada», «Se nota que está rodeada de mucho amor» y «Qué hermosa energía transmite» fueron algunos de los elogios que recibió.

Estas vacaciones en Punta Cana han sido especialmente significativas para todos. Además de compartir tiempo con Alejandra, Ani también pudo reencontrarse con su propia madre, convirtiendo el viaje en una experiencia cargada de emociones y momentos inolvidables.

Una vez más, La Super Friki logró conectar con miles de personas mostrando una faceta muy personal de su vida. Más allá de las playas paradisíacas o los planes de vacaciones, lo que realmente conquistó a sus seguidores fue el amor, el respeto y los lazos familiares que han construido con el tiempo. «Se siente la vibra sin conocerlos», resumió una seguidora en un comentario que refleja el sentir general de quienes vieron el video.