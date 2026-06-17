Embajador Herschel Walker alerta a estadounidenses sobre peligros mortales de rentar motos acuáticas en Bahamas

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El embajador de Estados Unidos en Nassau, Herschel Walker, protagonizó un video de advertencia oficial en el que urge a los ciudadanos estadounidenses a evitar el alquiler de motos acuáticas en Bahamas, actividad que la embajada califica como un riesgo grave de lesiones, muerte y agresión sexual.

Según la embajada, desde agosto de 2024 seis ciudadanos estadounidenses han sido hospitalizados tras accidentes con motos acuáticas en territorio bahamense, y tres de ellos requirieron evacuación médica de regreso a Estados Unidos.

A eso se suman múltiples denuncias de agresiones sexuales cometidas por operadores de estas embarcaciones contra turistas mujeres durante 2024, 2025 y lo que va de 2026, un patrón que la misión diplomática venía monitoreando antes de emitir la advertencia pública.

Como consecuencia directa de estos incidentes, el gobierno estadounidense ya tiene prohibido a sus propios empleados alquilar o montar motos acuáticas en Nassau y Paradise Island.

La alerta identifica las zonas de mayor riesgo: las áreas adyacentes a los muelles de cruceros, Junkanoo Beach, Arawak Cay y Paradise Island, lugares donde operadores informales abordan directamente a los turistas en la orilla.

Walker instó a los viajeros a «considerar todos los riesgos» antes de participar en esta actividad y a contactar a la embajada si necesitan asistencia durante su visita.

La embajada también recordó que la normativa local de Bahamas prohíbe alquilar motos acuáticas a menores de 16 años y que los operadores no pueden subirse a la embarcación junto con los arrendatarios, reglas que, según la alerta, no siempre se respetan.

La alerta de seguridad publicada en la cuenta oficial de la Embajada de EE.UU. en Nassau acumuló más de cinco millones de visualizaciones en menos de 48 horas, lo que refleja el alcance masivo del mensaje entre viajeros y comunidades de habla inglesa.

La advertencia generó una reacción inmediata del sector de deportes acuáticos bahamense. Según reportó el Tribune242 de Nassau, los operadores temen una caída de hasta el 40% en sus reservas durante la temporada alta turística.

Operadores locales calificaron la alerta como «inexacta» y advirtieron que «amenaza sus medios de vida», según recogió el medio bahamense OURNewsREV.

El sector pidió la creación de un grupo de trabajo formal y mayor aplicación de la ley, en lugar de una advertencia generalizada que, a su juicio, daña injustamente a toda la industria.

Walker, designado embajador en Bahamas por la administración Trump en su segundo mandato, es una figura pública conocida en Estados Unidos por su carrera en el fútbol americano profesional.

Su participación directa en el video le dio a la alerta una visibilidad inusual para una advertencia consular de este tipo.

La prohibición para empleados del gobierno de EE.UU. de usar motos acuáticas en Nassau y Paradise Island sugiere que la embajada documentó el problema durante meses antes de decidir hacer pública la advertencia con este nivel de perfil.