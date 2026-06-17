Protestas multitudinarias en Centro Habana a horas del Pleno del PCC: Calderos, fuego y policías cerca del Capitolio

Vecinos de Centro Habana salieron a las calles en la noche del lunes para protestar contra los apagones prolongados que asfixian a la capital cubana, en una manifestación multitudinaria registrada en la intersección de las calles Manrique y Reina, a pocas cuadras del Capitolio Nacional, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran a decenas de personas reunidas en la vía pública en plena oscuridad, golpeando calderos y gritando «¡que pongan la luz, que pongan la luz!». Durante la protesta también se quemó un basurero en la zona. Se desconoce cómo terminó la manifestación.

Facebook / Santix Aldama Torres

Las imágenes también muestran la llegada de varios vehículos policiales al lugar, en lo que testigos describieron como un despliegue represivo del régimen. «Miren el cartel de los castros con sus camionetas, con sus carros represores», se escucha en un reel difundido por el periodista Alain Paparazzi en Instagram.

La protesta ocurrió horas antes de que el Comité Central del Partido Comunista de Cuba celebre este miércoles un Pleno Extraordinario convocado para discutir reformas económicas, entre ellas la reducción de ministerios de 27 a 21, cambios en el sistema de subsidios y medidas para el sector energético.

La crisis eléctrica que detonó la protesta alcanza niveles críticos. Según datos de la Unión Eléctrica, este miércoles a las 6:00 AM la disponibilidad del sistema era de apenas 970 MW frente a una demanda de 2.525 MW, con 1.555 MW afectados por déficit.

Para el horario pico nocturno se proyectaba un déficit de 1.970 MW. Algunas zonas de La Habana han registrado apagones de hasta 31 horas continuas, y otras provincias han sufrido más de 48 horas sin electricidad.

La manifestación de Manrique y Reina (barrio de Los Sitios) no es un hecho aislado. En fechas recientes, vecinos de Santos Suárez también salieron a golpear calderos tras 31 horas sin electricidad, con presencia policial en el lugar. La ola de cacerolazos ha sacudido barrios como El Vedado, Cayo Hueso, Luyanó, El Cotorro, Regla y Guanabacoa durante las últimas semanas.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.245 protestas en marzo de 2026 y 1.133 en abril, las cifras más altas desde el 11 de julio de 2021, cuando más de 70 localidades cubanas se levantaron en el mayor estallido social desde 1959. Cubalex documentó al menos 14 arrestos en La Habana vinculados a protestas por apagones desde el 6 de marzo de 2026.

La proximidad de la manifestación al Capitolio —símbolo del poder estatal del régimen cubano— y su coincidencia con el Pleno del PCC le otorgan una carga simbólica que no pasó inadvertida. «Cuba necesita un apoyo. Lo que está pidiendo es libertad, es un cambio», se escucha en uno de los videos difundidos desde el lugar de los hechos.