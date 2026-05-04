Contabilizan más de 1,100 protestas en abril en Cuba en un panorama de crisis y represión

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El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró 1,133 protestas, denuncias y expresiones de descontento en Cuba durante abril de 2026, en un contexto marcado por el endurecimiento de la represión estatal, la crisis energética y el deterioro acelerado de las condiciones de vida en la isla.

La cifra supone un 4,4% menos que las 1,245 protestas registradas en marzo, pero un 29,5% más que las 799 contabilizadas en el mismo mes de 2025, lo que confirma una tendencia de escalada sostenida del descontento popular frente a la dictadura.

El periodista e investigador del OCC, Rolando Cartaya, describió el mes como uno de control extremo: «Abril fue un mes donde hubo un virtual toque de queda… patrullas y un reforzamiento de la represión en medio de las tensiones con Estados Unidos, y esta campaña tratando de comprometer a todos los cubanos».

Pese a ese clima de intimidación, Cartaya subrayó que el malestar no cedió: «Aun así, hubo 1,133 protestas, y de ellas 305 fueron desafíos al Estado policial».

Entre las manifestaciones más visibles se contabilizaron al menos 14 protestas presenciales, principalmente motivadas por la falta de electricidad y agua.

Una de las más llamativas fue la del campeón cubano de artes marciales mixtas Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como el «Spider-Man cubano», quien durante ocho días denunció a gritos desde el balcón de su casa en Marianao los abusos del régimen antes de ser detenido violentamente el 24 de abril y trasladado a Villa Marista, donde el régimen le imputó un nuevo cargo por incitar a la población a manifestarse.

Un elemento especialmente preocupante del informe es el salto de la categoría de inseguridad ciudadana, que pasó del quinto al segundo lugar con 185 entradas, frente a 85 en marzo.

«Algo sumamente preocupante fue el salto de la categoría de inseguridad ciudadana… con 185 entradas comparadas con 85 en marzo», indicó Cartaya.

Al menos 41 personas murieron en abril como consecuencia de la violencia criminal, social, de género e intrafamiliar, frente a 27 en marzo, y se reportaron 21 asaltos, tres veces más que los siete del mes previo.

La represión estatal también se intensificó: el OCC documentó 176 actos represivos en abril, frente a 159 en marzo, incluyendo detenciones arbitrarias, interrogatorios, revocación de libertades condicionales, cortes selectivos de teléfono e Internet y amenazas directas a activistas, opositores y periodistas.

El informe también documenta la campaña #MiFirmaPorLaPatria, mediante la cual el régimen presionó compulsivamente a ciudadanos para firmar un documento de lealtad bajo pena de represalias laborales o académicas.

Un cubano no identificado se negó públicamente en un video que se viralizó: «Yo no voy a firmar por un solo motivo. Porque el gobierno cubano en estos momentos no se preocupa por este pueblo tan hermoso», declaró ante la presidenta de su Comité de Defensa de la Revolución, señalando un basurero: «Ya no es revolución, porque todos ellos son unos ladrones».

En el apartado alimentario, con 130 denuncias, el panorama es devastador: el Food Monitor Program determinó que el 96,91% de los cubanos perdió acceso a alimentos por la inflación y que una de cada cuatro personas se acuesta sin cenar.

Cartaya describió imágenes que reflejan el nivel de la crisis: «Hombres comiendo de la basura, niños tocando puertas para pedir algo de comer y ancianos que pasan hasta tres días sin ingerir alimentos».

El informe de abril se inscribe en una tendencia de escalada que arrancó en enero de 2026 con 953 protestas y alcanzó su punto más alto en marzo, cuando Cubalex documentó la cifra mensual más alta de protestas desde el 11J de 2021, con consignas de cambio de régimen como «Libertad» o «Abajo el comunismo».

Cartaya concluyó que «los cubanos no ocultaron sus deseos de que la administración Trump cumpla con la promesa de cambiar el régimen que los tiene en esta crisis humanitaria».