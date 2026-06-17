Tras las quejas de los usuarios, bajan los precios de los triciclos en Matanzas: Estas son las nuevas tarifas

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Las tarifas de los triciclos privados en Matanzas bajarán después de que las autoridades locales sostuvieran una reunión con propietarios y conductores para reorganizar el servicio y fijar precios oficiales en varias de las rutas más utilizadas de la ciudad.

El encuentro, celebrado este martes entre representantes del Gobierno Municipal, el Partido Comunista y transportistas privados, llega apenas unos días después de que usuarios denunciaran el fuerte incremento de los precios en medio de la crisis del transporte público.

Hasta la semana pasada, algunos triciclos cobraban 300 pesos por el recorrido hasta Peñas Altas y 150 pesos hasta la Terminal de Ómnibus. Con las nuevas tarifas acordadas, esos importes quedarán reducidos.

Según informó el periodista Yuni Moliner y confirmó Radio 26, los precios establecidos serán de 250 pesos entre el Preuniversitario y Peñas Altas; 125 pesos desde el Preuniversitario hasta la Terminal; 125 pesos entre el Preuniversitario o la Catedral y Versalles; y 150 pesos entre el Preuniversitario y el Hospital Faustino Pérez.

Los conductores habían justificado las subidas recientes por el encarecimiento de las baterías, piezas de repuesto y otros insumos necesarios para mantener los vehículos en funcionamiento, en un contexto marcado por la depreciación del peso cubano y el alza constante del dólar en el mercado informal.

Más allá de las tarifas, la reunión sirvió para abordar la situación de un sector que se ha convertido en una pieza clave de la movilidad urbana en Matanzas.

Las autoridades se comprometieron a agilizar la legalización de triciclos eléctricos y de combustión, aprovechando una disposición excepcional del Ministerio de Transporte que permite tramitar licencias operativas utilizando el número de chasis en aquellos vehículos que aún no cuentan con matrícula oficial.

También se anunció la creación de representantes por piqueras y el inicio del proceso de sindicalización de los transportistas, una medida que busca formalizar una actividad que ha crecido aceleradamente en los últimos años.

Otro de los acuerdos prevé la participación de algunos triciclos en servicios priorizados de Salud Pública y de la Empresa Eléctrica, así como mantener informados a los conductores sobre los proyectos de estaciones de carga para vehículos eléctricos que se desarrollan en la provincia.

La importancia de estas decisiones radica en la dependencia que miles de matanceros tienen actualmente de los triciclos para desplazarse.

El deterioro del transporte estatal ha dejado a estos vehículos privados como una de las principales alternativas de movilidad en la ciudad. Durante los últimos meses, numerosas rutas urbanas e intermunicipales han reducido o suspendido operaciones debido a la falta de combustible, piezas de repuesto y ómnibus disponibles.

Ante esa realidad, los triciclos han pasado de ser una opción complementaria a convertirse en un servicio esencial para buena parte de la población.

Las autoridades y los transportistas coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo para buscar un equilibrio entre la sostenibilidad económica del servicio y la capacidad de pago de los usuarios, cada vez más golpeados por la inflación y la crisis económica que atraviesa el país.