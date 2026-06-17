Messi hizo historia y Antonela no pudo contener el orgullo junto a sus hijos: «Sos increíble»

Antonela Roccuzzo vivió una noche de esas que cualquier familia quisiera guardar para siempre. Desde las gradas del Arrowhead Stadium de Kansas City, la rosarina celebró junto a sus tres hijos una actuación histórica de Lionel Messi, que brilló con un hat trick en la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia en su debut en el Mundial 2026.

Horas antes del partido, Antonela llegó al estadio acompañada de Thiago, Mateo y Ciro. Los cuatro lucieron orgullosos la camiseta albiceleste con el número 10 de Messi y disfrutaron desde la tribuna de una noche inolvidable para el capitán argentino.

Tras el pitazo final, Antonela compartió varias fotos familiares en Instagram y dedicó un mensaje lleno de orgullo a su esposo: «¡¡¡Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! ¡¡¡Sos increíble!!!».

La respuesta de Messi no tardó en llegar. Con la sencillez que lo caracteriza, el astro argentino comentó: «Los amo».

Y no era para menos. El capitán tuvo una actuación espectacular y firmó el primer hat trick de su carrera en una Copa del Mundo. El primer gol llegó a los 16 minutos con un zurdazo al ángulo que desató la locura de los aficionados y también una emoción muy especial en el propio Messi.

Al terminar el encuentro, el futbolista explicó las lágrimas que se le vieron tras ese primer tanto. Según contó, atravesó días difíciles recientemente y agradeció el apoyo constante de sus compañeros y de toda la delegación argentina.

Messi completó su triplete con otros dos goles en la segunda mitad y volvió a demostrar por qué sigue siendo el gran referente de la Albiceleste. Además, alcanzó los 16 goles en Mundiales e igualó el récord histórico de Miroslav Klose como máximo goleador de la competición.

La noche tuvo otro dato especial: el encuentro ante Argelia fue el partido número 200 de Messi con la selección argentina, una cifra que agranda aún más una trayectoria ya legendaria.

Cuando Lionel Scaloni decidió sustituirlo en el minuto 79, los más de 77.000 aficionados presentes en el estadio se pusieron de pie para dedicarle una ovación que puso la piel de gallina. El entrenador argentino tampoco ocultó su admiración: «Es increíble. Toda la gente del fútbol lo quiere ver y lo disfruta».

Mientras tanto, en la grada, Antonela y los niños celebraban otro capítulo inolvidable en la carrera de Leo. Una imagen que ya se ha vuelto habitual en los grandes momentos del capitán: su familia acompañándolo de cerca en cada paso de su historia.

Argentina volverá a jugar el próximo 22 de junio frente a Austria, y todo apunta a que Antonela y sus hijos volverán a estar ahí para alentar al número 10 en busca de un nuevo sueño mundialista.