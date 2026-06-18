Empresa Eléctrica de Santiago admite que ni dos horas de corriente al día podrá garantizar

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La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba reconoció este jueves que no puede cumplir con la programación de apagones que ella misma había anunciado apenas dos días antes, y que solo irá reponiendo el servicio a los circuitos con mayor tiempo de corte «con hasta dos horas de servicio», sin garantizar siquiera ese mínimo.

El comunicado oficial señala que «debido a la reducción de la demanda a servir en la provincia autorizada por el Despacho Nacional de Carga no es posible cumplir con la programación prevista», y atribuye el incumplimiento a «la disminución de la generación disponible en el Sistema Electroenergético Nacional».

El anuncio deja entrever que la crisis energética en el país se ha agudizado y que el Sistema Electroenergético Nacional vuelve a estar bajo riesgo de un nuevo colapso.

Lo que hace más grave el anuncio es su contexto inmediato: el martes 16 de junio, la misma empresa había reorganizado los apagones en nueve bloques —ocho de circuitos residenciales y uno de centros vitales como hospitales y bombeos de agua— con una franja de apenas una o dos horas de electricidad al día por zona, válida para el 16, 17 y 18 de junio.

Ese esquema ya dejaba a los santiagueros sin luz durante 22 horas o más cada jornada. Ahora ni eso está asegurado, lo que abre la puerta a cortes de más de 24 horas consecutivas.

Los números del sistema eléctrico nacional respaldan el colapso. Este jueves a las 6:00 a.m., el Sistema Electroenergético Nacional contaba con apenas 970 MW disponibles frente a una demanda de 2,650 MW, con 1,650 MW ya afectados. Para el pico nocturno, la Unión Eléctrica proyectó una disponibilidad de 1,015 MW contra una demanda de 3,050 MW, con un déficit de 2,035 MW y una afectación prevista de 2,075 MW.

El deterioro no es repentino. El 31 de mayo, Lester Salvador Cedeño, director del despacho de la Empresa Eléctrica provincial, ya había advertido públicamente que «podemos llegar a ni dos horas de servicio», reconociendo entregas reales de apenas una hora y 30 minutos o una hora y 45 minutos por bloque.

La situación ha desbordado la paciencia de los vecinos. En la madrugada del miércoles al jueves se reportaron cacerolazos en distintos repartos de Santiago de Cuba por los apagones, y durante el día de este jueves se han registrado nuevas salidas a la calle en la ciudad.

El domingo 15 de junio, vecinos de San Ricardo ya habían protestado tras varios días sin electricidad, y el jueves 12 de junio el Centro Urbano José Martí vivió una manifestación con consignas de electricidad, comida y libertad.

La crisis tiene raíces estructurales que se remontan al menos a 2024. En octubre de ese año, la empresa ya informaba de solo tres horas de luz y 21 de apagón; en noviembre prometió garantizar al menos cinco horas diarias, compromiso que tampoco pudo sostener.

En abril de 2026, la ONU calificó la crisis energética cubana como de impacto humanitario sistémico, con afectaciones en salud, agua, saneamiento, alimentos, educación, transporte y telecomunicaciones.

El propio comunicado del martes 16 advertía que «el cumplimiento de esta programación estará sujeto al comportamiento diario del SEN, por lo que podrán realizarse ajustes en los horarios y bloques previstos». Dos días después, esa advertencia se convirtió en realidad: ni el mínimo anunciado puede cumplirse.