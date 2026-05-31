"No podemos llegar ni a dos horas de servicio": admite directivo de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba

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El director del despacho en la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba, Lester Salvador Cedeño, admitió públicamente que los apagones en la provincia superan las 20 horas diarias y que en muchos casos ni siquiera es posible garantizar las dos horas de electricidad prometidas a la población, según declaraciones recogidas por el periódico oficialista Sierra Maestra en su edición en PDF.

Cedeño compareció en la emisora estatal CMKC para explicar la situación del sistema electroenergético provincial, reconociendo una crisis que el régimen ha intentado minimizar durante meses.

«Como se ha venido explicando en todos estos días, la situación del sistema electroenergético ha sido bien compleja en el sentido de que ha estado fuera durante todos estos días por avería varias unidades, principalmente la unidad de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, lo que complejiza la situación en cuanto a la generación; y la unidad de Renté», afirmó el directivo.

Según Cedeño, la Termoeléctrica Antonio Guiteras —ubicada en Matanzas y una de las plantas más potentes del país— estuvo fuera de servicio varios días por avería, aunque al momento de su declaración había reentrado al sistema generando aproximadamente 200 megavatios.

«En estos momentos ya Guiteras entró en línea y se encuentra generando, ya está en 200 megawatts aproximadamente, lo que mejora un poquito la situación», señaló.

Sin embargo, el directivo fue contundente al describir lo que reciben los santiagueros: no existe posibilidad de rotación normal del servicio, y la prioridad se asigna a los circuitos con mayor tiempo de apagón acumulado.

«La población debe conocer que no es posible ninguna rotación, lo que se está haciendo es que se está dando aproximadamente dos horas de servicio teniendo en cuenta el tiempo de afectación, si el circuito ya tiene 15 horas, 16 horas o 20 horas de afectación, los que mayor tiempo tienen, se le da dos a tres horas de servicio aproximadamente», explicó.

La realidad, admitió, es aún peor: «No podemos muchas veces llegar ni a las dos horas de servicio, una hora y 30 minutos o una hora 45 minutos es lo que se viene dando por la situación en la que se encuentra el sistema».

A las averías de Guiteras y de la CTE Renté —la principal planta termoeléctrica de la región oriental— se suma que los Motores de Moa están fuera de servicio y que ninguna unidad de generación distribuida aporta al sistema electroenergético nacional.

«Por otro lado los Motores de Moa están fuera de servicio, en el caso de la generación distribuida, no hay ninguna aportando al sistema electroenergético en el país, lo que dificulta más la situación y propicia los apagones prolongados», concluyó Cedeño.

La crisis en Santiago de Cuba no es nueva. En marzo, la Empresa Eléctrica provincial ya había admitido apagones de 24 horas y servicio de apenas dos horas al restablecer.

El 16 de mayo, el municipio Songo-La Maya acumuló más de 50 horas consecutivas sin electricidad, y el 18 de mayo se reportaron cacerolazos en Santiago de Cuba y otras zonas del país como respuesta al hartazgo popular.

A nivel nacional, el 14 de mayo se registró un déficit récord de 2,174 megavatios, con apenas 976 MW disponibles frente a una demanda de 3,150 MW.

La Termoeléctrica Guiteras, por su parte, volvió a salir del sistema el 30 de mayo —apenas dos días después de haber sido reconectada— acumulando al menos nueve o diez averías en lo que va de 2026, lo que la convierte en el símbolo más elocuente del colapso energético que padece Cuba tras 67 años de dictadura.