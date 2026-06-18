La Guiteras estará al menos cinco días más fuera del SEN

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras necesitará al menos cinco días adicionales de reparación antes de poder reintegrarse al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), según una actualización publicada este miércoles en las redes sociales de la propia planta.

La publicación oficial reveló que la causa de la salida, ocurrida el lunes, fue un cordón de soldadura que falló y dañó tres tubos adicionales.

«Como resultado de la inspección realizada en la noche de ayer se determina que la salida de la unidad tuvo como origen un cordón de soldadura que falló y dañó tres tubos más aledaños, dejando un total de 4 tubos afectados los cuales ya fueron cambiados», indicó el comunicado.

Aunque los cuatro tubos dañados ya fueron sustituidos, la reparación dista de estar concluida.

La planta informó que se incrementó la cantidad de soldadores y que en los próximos cinco días trabajarán en cuatro grupos en más de 100 cordones de soldadura, lo que mantiene la unidad fuera del sistema al menos hasta el 22 de junio.

Esta es la 15.ª avería que sufre la Guiteras en lo que va de 2026. La planta, ubicada en Matanzas e inaugurada en 1988 con una capacidad nominal de 250 MW, no ha recibido un mantenimiento capital integral desde 2010.

Captura de Facebook

Una reparación completa requeriría unos 180 días de parada, algo que las autoridades consideran inviable dado el déficit de generación que ya padece el país.

La salida de la Guiteras agrava una crisis eléctrica que ya era severa antes de este nuevo fallo. El lunes, la Unión Eléctrica proyectó una afectación de hasta 2,085 MW en horario pico nocturno. El martes, la disponibilidad del SEN fue de apenas 970 MW frente a una demanda de 2,525 MW. En Matanzas se han reportado cortes de hasta 85 horas consecutivas, mientras que en La Habana los apagones alcanzan entre 20 y 22 horas diarias.

La noticia coincide con el Día de los Padres, lo que intensificó la indignación en redes sociales.

Los comentarios en Facebook combinaron el humor negro con la frustración acumulada. «Jajaja quiere decir que llevamos 3 días sin electricidad y nos faltan 5 más jajaja», escribió un usuario. Otro resumió la situación con una sola frase: «Qué paciencia la del cubano».

Varios comentaristas ironizaron sobre la recurrencia de los fallos técnicos. «Ya tiene más cordones que una fábrica de zapatos», señaló uno.

Otro apuntó con sarcasmo: «En resumen, está para terapia». Hubo quien recordó el patrón de fechas: «Feliz Día de los Padres, recuerden que el Día de las Madres, nos dieron apagón TARDE NOCHE MADRUGADA».

Y no faltó quien anticipó el siguiente capítulo: «La dejarán súper para el 26 de Julio. Después a llorar».

La reorganización de los apagones en Santiago de Cuba en nueve bloques con apenas una o dos horas de servicio al día ilustra hasta qué punto la salida de la Guiteras —que aporta 250 MW al sistema— tiene consecuencias inmediatas en todo el país. Mientras tanto, 106 centrales de generación distribuida permanecen paralizadas por falta de combustible, lo que equivale a 890 MW adicionales indisponibles.