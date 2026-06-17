Solo dos horas de luz por 72 de apagones, denuncian cubanos en Matanzas

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Residentes del barrio Los Mangos, en Matanzas, acumulaban este martes más de 72 horas consecutivas sin electricidad, con apenas dos horas de suministro recibidas en todo ese período, según denuncias publicadas en redes sociales por la periodista y activista Yirmara Torres Hernández.

Torres Hernández ha documentado sistemáticamente el colapso eléctrico en su zona a través de Facebook. En su publicación más reciente, reportó 53 horas sin electricidad en Los Mangos con la frase «Y seguimos», mientras que el 13 de junio ya había advertido: «Seguimos apagados, 67 horas».

Matanzas se ha convertido en la provincia más golpeada por la crisis energética en Cuba durante 2026. El 9 de junio, vecinos del circuito 1456 —que abarca la Calzada de San Luis, el Parque Maceo y La Jaiba— denunciaron hasta 85 horas consecutivas sin servicio, un récord que evidencia la magnitud del desastre.

En Ceiba Mocha, residentes llevaban una semana entera sin electricidad al 13 de junio, mientras que en Carlos Rojas los cortes superaban las 48 horas con apenas hora y media de restablecimiento al volver el servicio.

El municipio de Matanzas acumulaba más de 200 reportes de averías pendientes al cierre del 12 de junio, una cifra que refleja la saturación total del sistema de atención eléctrica provincial.

El colapso no es exclusivo de Matanzas. Este martes, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 970 MW frente a una demanda de 2,525 MW, con 1,555 MW afectados a las seis de la mañana y una proyección de 2,000 MW de déficit en el horario pico nocturno.

La situación se agravó el 15 de junio cuando la CTE Guiteras volvió a salir del sistema por un salidero en caldera, sumándose a las 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible, lo que representa 890 MW indisponibles.

Santiago de Cuba también reorganizó este martes sus apagones en nueve bloques, con apenas una o dos horas de electricidad diaria por zona residencial, una realidad que se replica en buena parte del país.

La crisis no es nueva ni coyuntural. Desde mayo de 2024, la Empresa Eléctrica de Matanzas ya programaba ciclos de dos horas de luz por seis de apagón, lo que confirma que el deterioro es estructural y se ha profundizado sin solución a la vista.

Una cubana resumió la desesperación acumulada con una frase que circula en redes: «Aquí ya ni explicaciones te dan, cincuenta, ochenta, las horas que sean sin luz».