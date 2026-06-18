Instituto de Meteorología emite nuevo Aviso de Ciclón Tropical para Arthur

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El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió este miércoles a las 6:00 de la tarde el Aviso de Ciclón Tropical No. 2 sobre la Tormenta Tropical Arthur, el primer sistema con nombre de la temporada ciclónica del Atlántico 2026.

Según el aviso, Arthur se ha intensificado ligeramente durante las últimas horas, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas superiores y una presión mínima de 1001 hectoPascal.

A la hora del aviso, el centro del sistema se localizaba a 35 kilómetros al oeste-suroeste de Matagorda, Texas, en las coordenadas 28.9 grados Norte y 96.1 grados Oeste, desplazándose al nordeste a unos 11 kilómetros por hora.

El INSMET prevé que Arthur mantenga ese rumbo durante las próximas horas mientras avanza sobre las costas de Texas, para luego penetrar tierra adentro en las inmediaciones de Luisiana y disiparse.

El organismo cubano precisó que este es el último aviso que emitirá sobre Arthur, lo que indica que el sistema no representa peligro directo para Cuba.

El meteorólogo José Rubiera explicó que las inundaciones constituyen la principal amenaza del sistema: «La lluvia es el factor importante. Las inundaciones locales es el factor más peligroso en cuanto a los impactos de este sistema».

Captura de INSMET

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos proyectó acumulados de lluvia de entre 127 y 254 milímetros, con totales aislados de más de 500 milímetros en algunos puntos, lo que generó advertencias de inundación repentina para el área metropolitana de Houston y alertas en Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y el Panhandle de Florida.

El NHC también alertó sobre marejadas ciclónicas de entre dos y cuatro pies desde Port Bolivar, Texas, hasta Morgan City, Luisiana, y sobre la posible formación de tornados aislados en el litoral del Golfo.

Arthur se originó como una baja presión que cruzó tierra y se organizó rápidamente al encontrar aguas del Golfo de México de entre 30 y 32 grados Celsius. Rubiera señaló que esas temperaturas marítimas provocaron que «estallara la convección».

Para Cuba, el INSMET no emitió alertas de peligro. Rubiera pronosticó únicamente «algún chubasco, alguna lluvia, alguna tormenta eléctrica quizás en la parte central, la parte oriental» de la isla durante la tarde.

Arthur fue nombrado oficialmente por el NHC este miércoles, convirtiéndose en la primera tormenta de la temporada ciclónica 2026, que arrancó el 1 de junio.

El INSMET había previsto para esta temporada una probabilidad del 40% de que al menos un huracán afecte a Cuba y del 75% de que al menos una tormenta tropical impacte la isla, en el marco de una temporada pronosticada como menos activa de lo habitual por influencia del fenómeno de El Niño.

Rubiera dejó abierta la posibilidad de que Arthur recupere fuerza una vez que cruce hacia el Atlántico: «Cuando salga al Atlántico puede ser otra historia porque se va a encontrar con la corriente del Golfo, agua cálida también en la costa oriental de los Estados Unidos y pudiera ya en el Atlántico tener desarrollo».