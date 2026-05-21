Temporada ciclónica de 2026 será menos intensa de lo habitual, pronostica NOAA

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) publicó este jueves su pronóstico oficial para la temporada ciclónica del Atlántico 2026, que corre del 1 de junio al 30 de noviembre, y anticipó una temporada por debajo de lo normal con un 55% de probabilidad.

La agencia estima entre 8 y 14 tormentas con nombre, de las cuales tres a seis podrían convertirse en huracanes y entre uno y tres en huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5).

NOAA tiene un 70% de confianza en esos rangos. Una temporada promedio registra 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes mayores.

El principal factor detrás del pronóstico moderado es el desarrollo esperado de El Niño, que tiende a incrementar la cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico tropical y el Caribe, dificultando la formación e intensificación de ciclones.

Sin embargo, las temperaturas oceánicas en el Atlántico se esperan ligeramente por encima de lo normal y los vientos alisios más débiles que el promedio, factores que actuarían en sentido contrario y generan incertidumbre en el pronóstico.

«Aunque el impacto de El Niño en la cuenca atlántica puede suprimir el desarrollo de huracanes, aún existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará cada temporada», advirtió Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional de NOAA. «Basta una sola tormenta para que sea una temporada muy mala».

El pronóstico de NOAA coincide en términos generales con los emitidos previamente por otras instituciones.

La Universidad Estatal de Colorado proyectó en abril 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos mayores, equivalente al 75% de una temporada promedio.

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) anticipó el 6 de mayo 11 ciclones tropicales, cinco huracanes y dos de gran intensidad para toda la cuenca atlántica, y estimó un 40% de probabilidad de que al menos un huracán afecte a Cuba, ligeramente por encima del promedio histórico del 35%.

El pronóstico llega en marcado contraste con la temporada 2025, que fue excepcionalmente activa y alcanzó el 105% del promedio histórico, con tres huracanes de categoría 5: Erin, Humberto y Melissa.

El huracán Melissa tocó tierra en el oriente cubano el 29 de octubre de 2025 como categoría 3, con vientos sostenidos de 195 km/h, y fue catalogado como el tercer huracán más destructivo del Atlántico en la historia.

El ciclón dañó más de 116,000 viviendas en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, y afectó a más de 3,5 millones de cubanos según estimaciones de Naciones Unidas. Cuba aún no ha terminado de recuperarse de esos estragos al inicio de la nueva temporada.

Para 2026, NOAA también anuncia mejoras tecnológicas en sus sistemas de pronóstico: por primera vez se integrarán datos de pequeños drones no tripulados al modelo de pronóstico de huracanes HAFS, lo que puede mejorar la precisión de los pronósticos de intensidad en un 10%.

El pronóstico de NOAA será actualizado en agosto, antes del pico histórico de la temporada, que se extiende típicamente de mediados de septiembre a octubre.