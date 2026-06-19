Régimen cubano apuesta por una apertura sin precedentes en el sector turístico: Estas son las propuestas

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El régimen cubano anunció este jueves un paquete de transformaciones económicas que incluye una de las mayores aperturas al capital privado y extranjero en la historia reciente del turismo nacional.

Las medidas, presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), forman parte del denominado Eje 17: Transformaciones en el sector del turismo y contemplan nuevas modalidades de inversión, desarrollo inmobiliario, franquicias internacionales, apertura de agencias privadas y flexibilización de negocios vinculados a la industria turística.

La propuesta forma parte de un programa más amplio de reformas económicas impulsado por el Gobierno cubano, que reconoce la necesidad de atraer capital, generar ingresos en divisas y revitalizar sectores estratégicos en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Nuevas modalidades de inversión turística

Entre los cambios más relevantes figura la ampliación de las modalidades de negocios permitidas en el sector.

Hasta ahora, los principales esquemas de participación extranjera estaban limitados a empresas mixtas y contratos de administración hotelera.

Con la nueva propuesta, el Gobierno plantea incorporar además:

-Arrendamientos.

-Derechos reales de usufructo con carácter oneroso.

-Concesiones de áreas con activos existentes o en desarrollo.

-Venta de inmuebles, previa aprobación caso por caso.

-Estas modalidades estarán abiertas no solo a inversionistas extranjeros, sino también a cubanos residentes en el exterior y dentro de Cuba.

-Según la propuesta oficial, el objetivo es ampliar las vías para captar financiamiento y acelerar proyectos de desarrollo turístico que actualmente carecen de recursos.

Zonas especiales para atraer inversiones

Otra de las medidas anunciadas consiste en incorporar determinadas áreas del país a la Cartera de Oportunidades de Negocios como Zonas de Desarrollo Económico, donde se aplicarían regímenes especiales para facilitar inversiones y proyectos turísticos.

Aunque las autoridades no detallaron cuáles serán esas zonas, el esquema apunta a ofrecer incentivos específicos para atraer capital nacional y extranjero.

-Apertura total en cayos y zonas patrimoniales

El Gobierno también propone permitir todas las modalidades de negocios turísticos en: los cayos; La Habana Vieja; Trinidad y otros destinos considerados estratégicos.

La medida representa una flexibilización significativa respecto a políticas anteriores, especialmente en áreas patrimoniales donde tradicionalmente el control estatal había sido más estricto.

Expansión de los negocios inmobiliarios

Uno de los anuncios más llamativos es la autorización para desarrollar proyectos inmobiliarios vinculados al turismo en todas las zonas turísticas del país.

Además, se plantea extender este tipo de negocios a determinadas áreas urbanas de La Habana y otras ciudades cubanas.

La propuesta abre la puerta a nuevos desarrollos residenciales y complejos turísticos destinados tanto a visitantes extranjeros como a inversionistas interesados en el mercado inmobiliario vinculado al turismo.

Marinas turísticas abiertas a empresas mixtas y arrendamientos

El documento también prevé nuevas fórmulas para la explotación de marinas turísticas.

Las autoridades proponen permitir empresas mixtas y contratos de arrendamiento para la administración y explotación de instalaciones náuticas, un segmento considerado de alto potencial para captar turismo internacional de mayor poder adquisitivo.

Beneficios fiscales para ecoturismo y turismo especializado

Entre las medidas orientadas a diversificar la oferta turística figura la creación de incentivos tributarios y fiscales para proyectos relacionados con:

-Ecoturismo.

-Turismo de naturaleza.

-Turismo especializado.

El Gobierno sostiene que estos beneficios buscan atraer nuevas inversiones y promover un desarrollo turístico más sostenible y diversificado.

Banco corporativo online para el turismo

La propuesta incluye la creación de un banco corporativo digital especializado en el sector turístico, con conexiones financieras en el exterior y capacidad para promover servicios asociados a activos virtuales.

Se trata de una de las iniciativas más novedosas dentro del paquete presentado y refleja el interés oficial por modernizar mecanismos de financiamiento y pagos internacionales vinculados al turismo.

Fin del monopolio en la renta de autos

Actualmente, la renta de vehículos en Cuba se concentra fundamentalmente en dos empresas estatales.

La reforma plantea abrir esta actividad a:

-Otras empresas estatales.

-Inversión extranjera.

-Formas de gestión no estatal.

La medida busca aumentar la oferta y mejorar un servicio que durante años ha enfrentado problemas de disponibilidad y elevados precios.

Agencias de viaje privadas y extranjeras

Otro cambio significativo es la apertura de la actividad de agencias de viaje.

Las autoridades proponen autorizar:

-Empresas mixtas.

-Empresas 100 % extranjeras.

-Formas de gestión no estatal.

Esto permitiría por primera vez una participación mucho más amplia de actores privados en la comercialización de paquetes y servicios turísticos dentro de Cuba.

Guías turísticos y agentes de ventas privados

La propuesta contempla además autorizar el ejercicio privado de:

-Guías de turismo.

-Agentes de ventas turísticos.

Aunque la actividad requerirá autorización previa debido al nivel de especialización exigido, representa una nueva apertura para trabajadores independientes vinculados al sector.

Creación de gestores de destinos turísticos

El Gobierno también plantea aprobar la figura de los gestores de destinos locales, encargados de coordinar e integrar a los distintos actores económicos presentes en un territorio turístico.

Según la propuesta, estos gestores contribuirían a garantizar el funcionamiento de modelos de gobernanza mixta entre entidades estatales, privadas y extranjeras.

Nuevo impuesto para turistas

Entre las medidas bajo evaluación figura la creación de un impuesto especial o contribución turística para quienes visiten determinados polos turísticos.

Los recursos recaudados se destinarían al mantenimiento, sostenibilidad y promoción de esos destinos. Actualmente este tributo no existe en Cuba.

Franquicias de marcas cubanas en el exterior

La estrategia turística también incluye la expansión internacional de marcas emblemáticas cubanas mediante el modelo de franquicias.

Entre los ejemplos mencionados por el Gobierno figuran:

-Casas Cuba.

-Casas del Habano.

-La Bodeguita del Medio.

-El Floridita.

-Tropicana.

La intención es utilizar estas marcas como fuente adicional de ingresos en divisas y herramienta de promoción internacional.

Un giro económico que evidencia el agotamiento del modelo

Más allá del discurso oficial sobre la actualización del socialismo, las medidas anunciadas reflejan el reconocimiento implícito de que numerosas restricciones impuestas durante décadas han terminado limitando el crecimiento del propio sector turístico.

La autorización de negocios inmobiliarios, agencias privadas de viajes, franquicias, guías independientes, empresas mixtas para marinas y nuevas modalidades de inversión supone la adopción de mecanismos que durante años fueron rechazados o severamente restringidos por las autoridades cubanas.

Sin embargo, varios analistas podrían cuestionar hasta qué punto estas transformaciones lograrán atraer el volumen de capital necesario en un contexto marcado por la falta de liquidez, la inseguridad jurídica percibida por muchos inversionistas y el historial de cambios regulatorios en la Isla.

Aunque las propuestas abren espacios inéditos para la participación privada y extranjera, su efectividad dependerá de la rapidez con que se traduzcan en leyes concretas y de la capacidad del Estado para ofrecer garantías estables a largo plazo.

Además, el anuncio de esta apertura llega después de años de inversiones multimillonarias en infraestructura hotelera estatal que no han logrado revertir la caída del turismo internacional ni compensar el deterioro de otros sectores productivos.

La decisión de flexibilizar el acceso al negocio turístico puede interpretarse como una admisión de que el modelo centralizado vigente no ha conseguido generar los resultados esperados y que el país necesita recurrir a fórmulas de mercado y al capital privado para intentar rescatar una de sus principales fuentes de ingresos en divisas.

El reto para las autoridades será demostrar que esta apertura no quedará limitada a anuncios políticos.

Inversionistas, empresarios y cubanos dentro y fuera de la Isla observarán con atención si las promesas de mayor libertad económica, derechos de propiedad más amplios y nuevas oportunidades de negocio terminan materializándose o si, como ha ocurrido en procesos anteriores, encuentran obstáculos burocráticos que limiten su alcance real.