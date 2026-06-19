Dólar comienza a «tocar la puerta» de los 700 pesos en el mercado informal en Cuba

El dólar llegó este jueves a 690 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de la isla, según los datos en tiempo real de elTOQUE, tras haber abierto la jornada en 685 CUP.

La barrera de los 700 pesos está al alcance: de mantenerse el ritmo de los últimos días, podría cruzarse este fin de semana.

La escalada de junio no tiene precedentes recientes. El dólar arrancó el mes en 585 CUP y en apenas 18 días acumula una subida de más de 100 pesos, una depreciación superior al 17%.

El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi) de elTOQUE había proyectado un techo de 650 CUP para todo junio; esa barrera fue rebasada el día 12, con 18 días de anticipación.

Evolución de la tasa de cambio

El euro también cerró al alza: 785 CUP, diez pesos más que al inicio de la jornada.

La Moneda Libremente Convertible (MLC) se mantiene en 500 CUP por segundo día consecutivo, aunque elTOQUE la señala con un ícono de advertencia que indica dato no confirmado o fuera de mercado.

La brecha con la tasa oficial del Banco Central de Cuba, que fija el dólar en 555 CUP, se amplía sin pausa: quien compra divisas en el mercado informal paga 135 pesos más que lo que reconoce el Estado, lo que encarece los bienes importados y profundiza la desigualdad entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen únicamente del peso.

La escalada coincide con un anuncio que, lejos de calmar los mercados, podría avivar aún más la inflación.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó este jueves, ante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la elevación del salario mínimo a 3,210 pesos, un incremento del 53% respecto a los 2,100 pesos vigentes desde enero de 2021.

El problema es que ese nuevo mínimo equivale a menos de cinco dólares al tipo de cambio informal, y los estudios estiman que cubrir las necesidades básicas requiere unos 96,000 pesos mensuales, frente a un salario medio estatal de apenas 6,930 CUP.

Economistas advierten que un aumento salarial sin respaldo productivo, financiado con emisión monetaria, puede actuar como acelerador de la inflación y presionar aún más al alza el tipo de cambio informal.

El economista Elías Amor lo resumió con crudeza: «Los que cambian divisas dicen no, yo a 600 no, a 700, y a la semana siguiente a 800».

Amor también fue categórico sobre el horizonte inmediato: «No van a entrar divisas en Cuba en los próximos meses», y advirtió que «lo más probable es que se nos acerque el cambio a 1 por mil», en referencia a una tasa cercana a los 1,000 CUP por dólar.

El trasfondo estructural explica la magnitud del deterioro. En 2020, el dólar se cotizaba a unos 42 CUP en el mercado informal; este jueves marca 690 CUP, lo que representa una pérdida de más del 95% del valor del peso cubano en seis años. La depreciación interanual promedio entre enero y abril de 2026 fue del 45%, más del doble que en todo 2025.

A ello se suma el colapso del turismo, principal fuente de divisas del país: entre enero y mayo de 2026 llegaron apenas 359,491 visitantes internacionales, un 58,4% menos que en el mismo período de 2025, con una ocupación hotelera del 12,9% en el primer trimestre.

El propio vicepresidente Salvador Valdés Mesa reconoció en mayo que con 6,000 CUP «no se puede vivir» por los precios altos, una admisión que evidencia la magnitud de la crisis que el régimen no ha logrado contener con seis décadas de gestión económica fallida.

El OMFi advirtió que «un mayor aislamiento económico podría traducirse en más restricciones para la entrada de divisas, menor disponibilidad de bienes importados y un incremento adicional de las presiones inflacionarias», una perspectiva que los datos de este jueves confirman con exactitud.