Cubanos necesitan unos 96 mil pesos para cubrir lo básico cada mes, según economista

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Un estudio publicado el 10 de mayo por el economista cubano Javier Pérez Capdevila en la plataforma académica Horizonte Cubano, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, estima que una persona en Cuba necesita al menos 96,060 pesos cubanos (CUP) al mes para cubrir sus necesidades básicas, una cifra que equivale a al menos 14 veces el salario promedio en la isla.

El análisis, basado en una encuesta de precios realizada en 51 municipios de todas las provincias del país, desglosa la canasta en seis componentes: alimentos (70,070 CUP), higiene personal (11,450 CUP), ropa y calzado (5,800 CUP), limpieza del hogar (4,740 CUP), medicamentos (2,000 CUP) y transporte (2,000 CUP).

El rubro de alimentos concentra el mayor gasto, con los productos de origen animal, la leche en polvo y el arroz como los artículos más costosos dentro de esa categoría.

La conclusión del estudio es contundente: «Ningún cubano puede vivir con su salario: la canasta básica estimada cuesta al menos 14 veces el salario promedio».

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el salario medio mensual en Cuba fue de 6.930 CUP en 2025, equivalente a unos 15 dólares al tipo de cambio informal, mientras que el salario mínimo se mantiene en apenas 2,100 CUP.

Con el dólar informal cotizando en torno a 550 CUP en mayo de 2026, el salario medio cubano pierde valor frente al dólar y equivale a apenas 12,6 dólares mensuales, lo que representa una pérdida de alrededor del 22% del poder adquisitivo en un año.

Pérez Capdevila advierte además que la cifra de 96,060 CUP es conservadora: la estimación excluye servicios básicos como electricidad, agua e internet, bebidas, condimentos, recreación, electrodomésticos, transporte interprovincial y materiales de mantenimiento del hogar.

«Estas omisiones son significativas, ya que representan gastos domésticos inevitables e implican que la estimación subestima el verdadero costo de vida», señala el economista.

El estudio concluye que «la canasta básica estimada representa solo un umbral mínimo de supervivencia, insuficiente para cubrir las necesidades esenciales de la vida diaria».

Más del 95% de la población cubana gana el equivalente a menos de tres dólares diarios, lo que sitúa a prácticamente toda la isla por debajo del umbral internacional de pobreza, según publicaciones internacionales citadas en el análisis.

Estimaciones previas ya habían alertado sobre la magnitud de la brecha. El economista Elías Amor calculó en abril de 2026 que sobrevivir en Cuba cuesta más de 50,000 pesos mensuales, y el Food Monitor Program estimó en agosto de 2025 que solo la alimentación básica de dos adultos en La Habana requería 41,735 CUP al mes, casi 20 salarios mínimos.

El estudio de Pérez Capdevila supera esas cifras al incorporar más categorías de gasto y aplicar una metodología basada en estándares de la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.

La economía cubana cayó cerca de un 5% en 2025, acumulando una contracción superior al 11% entre 2020 y 2024, mientras que estimaciones independientes elevan el encarecimiento de la canasta básica a cerca del 70% interanual, muy por encima de la inflación oficial del 14,07% registrada en 2025.

Como referencia del abismo entre ingresos y precios, el propio Pérez Capdevila apunta que un billete de ida y vuelta entre Guantánamo y La Habana puede costar 100,000 CUP, «una cantidad que supera con creces el salario anual de la mayoría de los trabajadores».