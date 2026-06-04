Cubanos necesitan unos 96 mil pesos para cubrir lo básico cada mes, según economista

Vídeos relacionados:
Un estudio publicado el 10 de mayo por el economista cubano Javier Pérez Capdevila en la plataforma académica Horizonte Cubano, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, estima que una persona en Cuba necesita al menos 96,060 pesos cubanos (CUP) al mes para cubrir sus necesidades básicas, una cifra que equivale a al menos 14 veces el salario promedio en la isla.
El análisis, basado en una encuesta de precios realizada en 51 municipios de todas las provincias del país, desglosa la canasta en seis componentes: alimentos (70,070 CUP), higiene personal (11,450 CUP), ropa y calzado (5,800 CUP), limpieza del hogar (4,740 CUP), medicamentos (2,000 CUP) y transporte (2,000 CUP).
El rubro de alimentos concentra el mayor gasto, con los productos de origen animal, la leche en polvo y el arroz como los artículos más costosos dentro de esa categoría.
La conclusión del estudio es contundente: «Ningún cubano puede vivir con su salario: la canasta básica estimada cuesta al menos 14 veces el salario promedio».
Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el salario medio mensual en Cuba fue de 6.930 CUP en 2025, equivalente a unos 15 dólares al tipo de cambio informal, mientras que el salario mínimo se mantiene en apenas 2,100 CUP.
Con el dólar informal cotizando en torno a 550 CUP en mayo de 2026, el salario medio cubano pierde valor frente al dólar y equivale a apenas 12,6 dólares mensuales, lo que representa una pérdida de alrededor del 22% del poder adquisitivo en un año.
Pérez Capdevila advierte además que la cifra de 96,060 CUP es conservadora: la estimación excluye servicios básicos como electricidad, agua e internet, bebidas, condimentos, recreación, electrodomésticos, transporte interprovincial y materiales de mantenimiento del hogar.
«Estas omisiones son significativas, ya que representan gastos domésticos inevitables e implican que la estimación subestima el verdadero costo de vida», señala el economista.
El estudio concluye que «la canasta básica estimada representa solo un umbral mínimo de supervivencia, insuficiente para cubrir las necesidades esenciales de la vida diaria».
Más del 95% de la población cubana gana el equivalente a menos de tres dólares diarios, lo que sitúa a prácticamente toda la isla por debajo del umbral internacional de pobreza, según publicaciones internacionales citadas en el análisis.
Estimaciones previas ya habían alertado sobre la magnitud de la brecha. El economista Elías Amor calculó en abril de 2026 que sobrevivir en Cuba cuesta más de 50,000 pesos mensuales, y el Food Monitor Program estimó en agosto de 2025 que solo la alimentación básica de dos adultos en La Habana requería 41,735 CUP al mes, casi 20 salarios mínimos.
El estudio de Pérez Capdevila supera esas cifras al incorporar más categorías de gasto y aplicar una metodología basada en estándares de la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.
La economía cubana cayó cerca de un 5% en 2025, acumulando una contracción superior al 11% entre 2020 y 2024, mientras que estimaciones independientes elevan el encarecimiento de la canasta básica a cerca del 70% interanual, muy por encima de la inflación oficial del 14,07% registrada en 2025.
Como referencia del abismo entre ingresos y precios, el propio Pérez Capdevila apunta que un billete de ida y vuelta entre Guantánamo y La Habana puede costar 100,000 CUP, «una cantidad que supera con creces el salario anual de la mayoría de los trabajadores».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto dinero necesita un cubano para cubrir sus necesidades básicas mensuales en 2026?
Un estudio del economista Javier Pérez Capdevila estima que una persona en Cuba necesita al menos 96.060 pesos cubanos al mes para cubrir sus necesidades básicas. Esta cifra es significativamente superior al salario promedio en la isla, que apenas supera los 6.930 pesos cubanos mensuales.
Publicidad
¿Cuál es el salario promedio en Cuba y cómo se compara con el costo de vida?
El salario promedio mensual en Cuba fue de 6.930 pesos cubanos en 2025, equivalente a alrededor de 12,6 dólares al tipo de cambio informal en 2026. Este salario es extremadamente bajo en comparación con el costo de vida, que se estima en más de 96.000 pesos cubanos mensuales para cubrir lo básico.
Publicidad
¿Cómo afecta la inflación a los salarios en Cuba?
La inflación ha erosionado significativamente el poder adquisitivo en Cuba. A pesar de incrementos salariales, el salario medio cubano ha perdido más del 20% de su valor en un año. Esto se debe a que el aumento de salarios no compensa el incremento de precios de bienes básicos y la devaluación del peso cubano.
Publicidad
¿Qué elementos componen la canasta básica estimada en Cuba?
La canasta básica estimada por el economista Javier Pérez Capdevila incluye alimentos, higiene personal, ropa y calzado, limpieza del hogar, medicamentos y transporte. Los alimentos son el componente más costoso de la canasta, representando más de 70.000 pesos cubanos.
Publicidad
¿Cuáles son las consecuencias de la crisis económica en la vida diaria de los cubanos?
La crisis económica en Cuba ha llevado a que sobrevivir y comer se consideren un lujo. La mayoría de los cubanos viven por debajo del umbral de pobreza y enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades diarias debido a los altos precios y bajos salarios.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.