«Pregúntenle a ICE qué ha cambiado»: Director de emergencias de Florida sobre el vaciado de Alligator Alcatraz

Vídeos relacionados:

El director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, reconoció que se enteró por los medios de comunicación de la decisión federal de trasladar a todos los detenidos del centro migratorio conocido como «Alligator Alcatraz», ubicado en los Everglades del sur de Florida.

Guthrie hizo las declaraciones durante una mesa redonda sobre preparación ante huracanes en el campus Biscayne Bay de la Universidad Internacional de Florida, en North Miami, y remitió las preguntas directamente a la agencia federal: «Así que tendrían que preguntarle a ICE qué ha cambiado».

Sus palabras dejan al descubierto una desconexión notable entre el gobierno estatal y las autoridades federales en torno al futuro del polémico recinto.

«Siempre fue diseñada para ser temporal. ICE tomó una decisión. Emitieron ese comunicado. Yo no vi ese comunicado antes de que llegara a los medios», admitió el funcionario, citado por Local 10.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el martes el vaciado del centro, alegando razones de seguridad ante el inicio de la temporada de huracanes, que coincidió con la formación de la primera tormenta tropical de la temporada 2026 frente a las costas de Texas.

La portavoz del DHS, Lauren Bis, justificó la medida con una escueta declaración: «Por la seguridad de los detenidos indocumentados, los trasladamos a otras instalaciones».

Las autoridades no precisaron cuántas personas fueron reubicadas ni a qué centros exactamente fueron enviadas.

La abogada Katie Blankenship, de Sanctuary of the South, confirmó que sus 50 clientes fueron trasladados a instalaciones en el sur de Florida, California, Arizona, Luisiana y Texas, sin que las autoridades notificaran formalmente a sus representantes legales.

Guthrie defendió la resistencia estructural del centro, aunque con una versión rebajada respecto a declaraciones anteriores: «Las estructuras de vigas en I y las estructuras de lona pueden resistir vientos de hasta 74 millas por hora, lo que equivale a una tormenta tropical o un huracán de categoría 1». Previamente había afirmado que la instalación podía soportar un huracán de categoría 2.

El funcionario insistió en que siempre existieron planes de evacuación: «Nunca existió la intención de dejar personas en esa instalación, ni siquiera durante una tormenta tropical. Íbamos a evacuar y teníamos planes de evacuación».

El centro permanecerá en pie y podría volver a operar. «En este momento no se nos ha indicado que suspendamos operaciones, por lo que seguimos preparados para recibir detenidos nuevamente, si eso es lo que el Departamento de Seguridad Nacional desea hacer», afirmó Guthrie.

El DHS no aclaró si el cierre es temporal o permanente.

«Alligator Alcatraz» fue construido en apenas ocho días mediante poderes de emergencia estatales e inaugurado por el presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis el 3 de julio de 2025, en el antiguo aeropuerto Dade-Collier, dentro del Big Cypress National Preserve.

Desde su apertura acumuló denuncias de condiciones inhumanas: hacinamiento, agua no potable, gusanos en la comida e inodoros sin funcionamiento. Casi el 60 % de los detenidos fueron clasificados por ICE como personas sin condenas penales previas, contradiciendo la justificación original de las autoridades.

El costo operativo total superó los 1,100 millones de dólares hasta junio de 2026, según registros obtenidos por Friends of the Everglades, organización que mantiene una demanda activa por daños ambientales en los Everglades.

Amy Godshall, abogada de la ACLU de Florida, advirtió que el traslado no cierra el capítulo: «Sacar a las personas de esta instalación cruel es un paso importante, pero no borra el daño que ya se ha causado. El estado y el gobierno federal deben cerrar permanentemente esta instalación y comprometerse a no volver a detener personas allí».