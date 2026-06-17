Gobierno no aclara si centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, cerrará definitivamente o volverá a operar

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos confirmó este miércoles que todos los detenidos del centro migratorio conocido como Alligator Alcatraz, en los Everglades del sur de Florida, fueron trasladados a otras instalaciones, pero no aclaró si el cierre sería permanente o temporal.

La portavoz del DHS, Lauren Bis, justificó la medida en pocas palabras: «Por la seguridad de los detenidos indocumentados, los trasladamos a otras instalaciones».

Las autoridades no precisaron cuántas personas fueron reubicadas ni a qué centros exactamente fueron enviadas.

El anuncio llegó casi al mismo tiempo que el Centro Nacional de Huracanes reportaba la formación de la primera tormenta tropical de la temporada 2026 frente a las costas de Texas, lo que refuerza el argumento oficial para el vaciado del recinto.

El centro fue construido en apenas ocho días mediante poderes de emergencia estatales e inaugurado por Trump y DeSantis el 3 de julio de 2025, un mes después del inicio de aquella temporada de huracanes, que concluyó sin que ninguna tormenta tocara tierra en Florida.

La ambigüedad del gobierno federal sobre el futuro del recinto contrasta con las declaraciones del gobernador Ron DeSantis, quien dijo en mayo que la instalación «siempre fue diseñada como algo temporal» y que había procesado y deportado a 22,000 detenidos desde su apertura.

La abogada Katie Blankenship, de Sanctuary of the South, confirmó que los 50 clientes a quienes ella y otros abogados asesoraban gratuitamente fueron trasladados a instalaciones en el sur de Florida, California, Arizona, Luisiana y Texas, sin que las autoridades notificaran formalmente a sus representantes legales.

«Todos se han ido», declaró Blankenship, quien se enteró de los traslados porque sus clientes no comparecieron a audiencias ni atendieron llamadas, y tuvo que localizarlos mediante la herramienta oficial de búsqueda de detenidos.

Desde su apertura, el centro acumuló denuncias sistemáticas: hacinamiento de entre 27 y 32 personas por jaula, agua no potable, gusanos en la comida, inodoros sin funcionamiento, pisos inundados con desechos fecales y demoras de hasta 72 horas para recibir atención médica. Detenidos denunciaron estas condiciones inhumanas desde los primeros meses de operación.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda por falta de acceso a representación legal. Su abogada Amy Godshall fue directa al valorar el traslado: «Sacar a las personas de esta instalación cruel es un paso importante, pero no borra el daño que ya se ha causado. El estado y el gobierno federal deben cerrar permanentemente esta instalación y comprometerse a no volver a detener personas allí».

Entre los afectados hay un número significativo de cubanos, muchos de ellos personas mayores con décadas de residencia en Estados Unidos. Según un informe de Human Rights Watch publicado el 27 de mayo de 2026, titulado «Nos abandonan aquí a morir», entre enero de 2025 y marzo de 2026 fueron deportados a México 4,353 cubanos, el grupo nacional más numeroso entre los deportados a ese país. De los 53 deportados entrevistados, 41 eran cubanos y 17 tenían 60 años o más.

El costo operativo del centro ascendió a aproximadamente 1.2 millones de dólares al día, con un gasto total que supera los 1,100 millones de dólares hasta este mes de junio, según registros obtenidos por la organización ambiental Friends of the Everglades, que mantiene una demanda activa para lograr el cierre permanente de la instalación.

«Creo que, cuando todo esté dicho y hecho, se verá como un capítulo oscuro en la historia de los Everglades», advirtió Eve Samples, directora ejecutiva de esa organización.