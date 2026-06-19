¡Para llorar! Así fue el emotivo reencuentro de una cubana con su hermana tras salir de un centro de ICE

Con globos, flores y lágrimas imposibles de contener, una cubana residente en Estados Unidos vivió esta semana uno de esos momentos que se quedan para siempre: el reencuentro con su hermana tras meses detenida bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La escena quedó grabada en un video publicado en TikTok por la usuaria @yaima_83 y en pocas horas conmovió a miles de personas.

En las imágenes se escucha la voz de la autora, completamente emocionada, mientras anuncia la llegada de su hermana: «Coge, coge, coge, va llegando. Corre para adelante, ya viene». Segundos después, ambas se funden en un abrazo que resume meses de angustia, espera y fe.

El momento fue especialmente emotivo porque @yaima_83 llevaba tiempo compartiendo con sus seguidores el duro proceso que atravesó su familia desde la detención de su hermana. Fueron meses de incertidumbre que finalmente terminaron con el abrazo más esperado.

La respuesta de la comunidad cubana y latina en redes fue inmediata. Decenas de usuarios llenaron la publicación de corazones, manos en oración y mensajes de celebración. El video superó las 29,100 visualizaciones en menos de 24 horas.

El caso de esta familia no es aislado. En los últimos meses, varios cubanos con procesos migratorios pendientes han sido detenidos por ICE durante citas rutinarias, lo que ha generado temor e incertidumbre en numerosas familias.

Para la hermana de @yaima_83, la pesadilla terminó. Y aunque el video dura apenas dos minutos, condensa todo lo que puede cargar una familia cubana: miedo, distancia, espera interminable y, finalmente, ese abrazo que no necesita palabras.