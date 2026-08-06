Documental revive el caso del cubano que aterrorizó Miami tras asesinar a cuatro mujeres

Uno de los casos criminales más estremecedores registrados en Miami durante la década de 1990 vuelve a captar la atención del público. El programa "Asesinos en serie desconocidos de Estados Unidos", del canal Oxygen, dedicó un episodio al cubano Francisco del Junco, condenado por asesinar brutalmente a cuatro mujeres entre 1995 y 1996.

De acuerdo con The Cinemaholic, el episodio, titulado "El asesino que cruza el país", forma parte de la segunda temporada de la serie y reconstruye la investigación que permitió identificar al homicida después de meses de incertidumbre y temor en el barrio de Allapattah, donde ocurrieron los crímenes.

Nacido en Cuba el 3 de agosto de 1957, Del Junco emigró a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel en 1980, que llevó a unos 125,000 cubanos al sur de Florida.

Según el documental, desde joven presentó graves problemas de salud mental y, ya establecido en Miami, fue hospitalizado en varias ocasiones para recibir tratamiento psiquiátrico. También acumuló antecedentes por delitos menores, entre ellos robos, hurtos, vagancia y agresión a un agente de policía.

En agosto de 1995 comenzó la serie de asesinatos que sembró el miedo entre mujeres en situación de vulnerabilidad.

Las víctimas fueron Vida Hicks, de 43 años; Diane Nelms, de 44; Cheryl Ray, de 37, y Janice Cox, también de 37. De acuerdo con la investigación, Del Junco las atraía con promesas de comida, drogas o relaciones sexuales, las golpeaba con tubos metálicos hasta causarles la muerte y posteriormente intentaba quemar los cuerpos con gasolina.

La investigación se prolongó durante casi diez meses, mientras la policía buscaba a un asesino en serie que actuaba sin dejar pistas claras.

El caso dio un giro cuando una mujer sin hogar sobrevivió a un ataque tras rechazar las insinuaciones de Del Junco y logró ofrecer una descripción detallada del agresor, información que permitió a los detectives centrar la investigación sobre él.

El cubano fue arrestado el 3 de junio de 1996 cuando llevaba consigo un recipiente con gasolina y cerillas. Además, las botas militares que utilizaba coincidían con las huellas encontradas en varias escenas del crimen.

En lugar de confrontarlo inmediatamente con las pruebas, los investigadores optaron por establecer una relación de confianza durante los interrogatorios.

La estrategia dio resultado. Horas después, Del Junco confesó los cuatro asesinatos y condujo a los detectives hasta distintos lugares donde reconstruyó los hechos, aportando detalles que, según la Fiscalía, solo podía conocer el responsable de los crímenes. Su confesión también permitió descartar a otro sospechoso que había sido investigado inicialmente.

Durante el juicio, celebrado en 2003, la defensa sostuvo que el acusado sufría trastornos mentales y afirmó que había dicho actuar obedeciendo las órdenes de una supuesta sacerdotisa vinculada a la santería.

El jurado del condado de Miami-Dade lo declaró culpable de cuatro cargos de asesinato en primer grado.

En la audiencia de sentencia, la hija de una de las víctimas, Jeanine Hicks, recordó a su madre con un emotivo mensaje.

"Sí, luchaba contra una adicción y otros demonios, pero sus problemas nunca me hicieron dejar de amarla", expresó ante el tribunal.

Debido a su condición psiquiátrica, el juez determinó que Del Junco no reunía las condiciones para ser condenado a muerte y le impuso cuatro cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional.

Actualmente, con 69 años, permanece recluido en la Institución Correccional de Tomoka, en Daytona Beach, donde cumplirá el resto de su condena.