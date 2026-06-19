The Rock revela el angustioso susto de salud que lo hizo temer por un cáncer: «Fue realmente doloroso»

Dwayne Johnson, conocido mundialmente como The Rock, confesó en una entrevista con la revista Esquire que vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida al descubrir un bulto doloroso en su testículo izquierdo mientras se duchaba. El actor y exluchador de 54 años pasó casi un día entero sin saber si tenía cáncer, y lo hizo en silencio absoluto: sin contárselo a nadie, ni siquiera a su esposa.

Según relató Johnson en la entrevista, la molestia fue aumentando durante el fin de semana hasta volverse insoportable. Lo que le obligó a acudir al médico. El especialista le explicó que lo más probable era una epididimitis —una inflamación del conducto ubicado detrás del testículo que almacena espermatozoides— pero que no podía descartarse un cáncer testicular sin una ecografía. La prueba quedó programada para la mañana siguiente.

Ahí empezaron las 24 horas más largas de The Rock.

«Tuve que vivir con eso durante esas veinticuatro horas, sin saberlo, y tenía que estar todo el día bromeando y dando discursos», recordó el actor, que se encontraba en plena promoción de una película. Frente a las cámaras y el público de CinemaCon, todo sonrisas. Por dentro, cargando solo con el miedo a un diagnóstico grave.

Lo que más sorprendió fue su decisión de guardar silencio incluso con su esposa, Lauren Hashian, con quien lleva casado desde agosto de 2019. «Ni siquiera se lo dije a Lauren. No quería preocuparla antes de saber si realmente había algo de qué preocuparse», explicó.

Al día siguiente llegó el alivio: la ecografía confirmó que era epididimitis y no un tumor maligno. «Estoy bien. Pero no lo sabía en ese momento, y aquello era realmente doloroso», dijo.

La epididimitis es una afección más frecuente de lo que parece: afecta a unas 600,000 personas al año solo en Estados Unidos, según The New York Post. El problema es que sus síntomas —bulto, dolor e inflamación escrotal— pueden confundirse fácilmente con los del cáncer testicular, lo que genera una alarma comprensible en quien los experimenta.

No es la primera vez que Johnson habla públicamente de sus problemas de salud. En junio de 2025 reveló que durante años sufrió problemas digestivos crónicos que se agravaron a inicios de 2024, justo cuando se preparaba para una etapa laboral de nueve meses sin descanso. Ese mismo año perdió aproximadamente 27 kilos para interpretar al luchador Mark Kerr en The Smashing Machine, película por la que recibió las mejores críticas de su carrera y esperaba una nominación al Óscar que finalmente no llegó.

Johnson aprovechó el episodio para lanzar un mensaje directo a los hombres: prestar atención a las señales del cuerpo y acudir al médico ante cualquier cambio inusual, sin esperar ni minimizar los síntomas. «Lo principal para mí, aquello hacia lo que saco las piernas de la cama por la mañana y corro, es crear. Es el arte. Es contar historias», concluyó en la entrevista, dejando claro que el susto no frenó su energía ni sus ganas de seguir adelante.