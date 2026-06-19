Famosas, bikinis y millones de likes: Los posados que han incendiado Instagram esta temporada

La Dura, Karol G, Antonela Roccuzzo y Hallel Génesis inauguran el verano 2026 con los posados en bikini más comentados de Instagram.

Viernes, 19 Junio, 2026 - 10:49

Recibir más noticias de CiberCuba en Google
Antonela Roccuzzo, La Dura, Karol G Foto © Instagram

El calor ya se siente y las redes sociales llevan semanas llenándose de fotos en bikini desde algunos de los destinos más espectaculares del mundo. Entre playas paradisíacas, yates de lujo, piscinas infinitas y escapadas tropicales, varias celebridades han compartido imágenes que no han pasado desapercibidas entre sus seguidores.

Algunas publicaciones son recientes y otras llevan días —e incluso semanas— acumulando reacciones, pero todas tienen algo en común: se han convertido en algunos de los posados más comentados de esta temporada. Estilo, confianza y escenarios de ensueño han sido la fórmula perfecta para conquistar Instagram y generar miles, e incluso millones, de "me gusta".

Playa, piscina, yate o jet ski... el escenario cambia, pero el resultado es el mismo: imágenes que siguen dando de qué hablar. Estos son algunos de los posados en bikini que más han llamado la atención en las últimas semanas.

Jennifer Lopez

JLo
Captura de Instagram

Daniela Reyes

Antonela Roccuzzo

Captura de Instagram

 Hallel Génesis

La Dura 

Karol G 

Preguntas frecuentes sobre los posados en bikini de celebridades durante el verano 2026

CiberCuba te lo explica:

¿Por qué los posados en bikini de Jennifer Lopez son tan comentados?

Jennifer Lopez ha capturado la atención de sus seguidores con su impresionante figura a los 56 años, mostrando abdominales marcados y un estilo de vida saludable. Sus publicaciones en Instagram son ampliamente comentadas por su confianza y su capacidad para desafiar las nociones convencionales del envejecimiento.

Publicidad

¿Cuál es el impacto de Karol G en las redes sociales con sus fotos en bikini?

Karol G ha logrado un gran impacto en Instagram gracias a sus fotos en bikini que destacan su figura y estilo relajado. Las publicaciones de la cantante desde un yate en el Mediterráneo han acumulado millones de "me gusta" y han sido un tema de conversación constante entre sus seguidores.

Publicidad

 

Publicidad

¿Qué destaca del posado en bikini de Antonela Roccuzzo?

Antonela Roccuzzo ha llamado la atención con su posado en bikini de animal print desde Miami, mostrando su tonificada silueta. Su publicación ha sido ampliamente comentada y elogiada, consolidándose como una de las figuras más influyentes en Instagram.

Publicidad

COMENTAR

Archivado en:

Internacionales
Jennifer Lopez
Daniela Reyes
Antonela Roccuzzo
Karol G
Verano
Redes sociales
Instagram
Videos
Noticias en 2026
Noticias en Junio del 2026
Noticias del Viernes, 19 de Junio del 2026

Entretenimiento

Equipo de Redacción de Entretenimiento de CiberCuba. Te traemos lo último en cultura, espectáculos y tendencias de Cuba y Miami.

Recibir más noticias de CiberCuba en Google

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Entretenimiento

Equipo de Redacción de Entretenimiento de CiberCuba. Te traemos lo último en cultura, espectáculos y tendencias de Cuba y Miami.

Sigue leyendo

Sigue bajando para leer más noticias.

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada