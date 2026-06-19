Famosas, bikinis y millones de likes: Los posados que han incendiado Instagram esta temporada

El calor ya se siente y las redes sociales llevan semanas llenándose de fotos en bikini desde algunos de los destinos más espectaculares del mundo. Entre playas paradisíacas, yates de lujo, piscinas infinitas y escapadas tropicales, varias celebridades han compartido imágenes que no han pasado desapercibidas entre sus seguidores.

Algunas publicaciones son recientes y otras llevan días —e incluso semanas— acumulando reacciones, pero todas tienen algo en común: se han convertido en algunos de los posados más comentados de esta temporada. Estilo, confianza y escenarios de ensueño han sido la fórmula perfecta para conquistar Instagram y generar miles, e incluso millones, de "me gusta".

Playa, piscina, yate o jet ski... el escenario cambia, pero el resultado es el mismo: imágenes que siguen dando de qué hablar. Estos son algunos de los posados en bikini que más han llamado la atención en las últimas semanas.

Jennifer Lopez

Captura de Instagram

Daniela Reyes

Antonela Roccuzzo

Captura de Instagram

Hallel Génesis

La Dura

Karol G