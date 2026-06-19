Cubana en Tampa cuenta cómo la estafaron en redes y advierte para que el resto no caiga: "Estoy súper indignada"

Una cubana residente en Tampa, Florida, denunció en TikTok haber sido víctima de una estafa vinculada al Cubatonazo Tampa 2026, un concierto masivo de música cubana celebrado el 14 de marzo en el Yuengling Center de esa ciudad.

La usuaria identificada como Milysergio (@mileydiscastrotor) relató en un video que durante el evento, los organizadores invitaron al público a enviar un mensaje de texto al número 96551 con la palabra «ganar» para participar en un sorteo de premios. Ella y su esposo lo hicieron desde el propio recinto.

Días después, recibió una llamada en la que le informaron que había sido seleccionada ganadora de un paquete de viaje. «Me llaman y me dicen que yo había sido seleccionada entre las ganadoras para ese viaje. Porque nunca me he ganado absolutamente nada, ni siquiera me he encontrado nunca nada tampoco», contó.

La supuesta representante le ofreció opciones de viaje a Cancún, las Bahamas o un crucero, y le explicó que para recibir el certificado debía asistir a una reunión de entre 90 y 120 minutos junto a su esposo. El único requisito previo era un depósito de 49 dólares con tarjeta de crédito, supuestamente reembolsable tras la cita.

La mujer accedió, aunque usó su tarjeta de crédito en lugar de débito como medida de precaución. «Utilicé obviamente mi tarjeta de crédito, porque si me van a estafar no quiero que me estafen de manera descarada», explicó.

Tras realizar el pago, nunca llegó el correo prometido con los detalles de la reunión. Al buscar en internet y en TikTok, encontró múltiples testimonios de personas que habían vivido exactamente la misma experiencia. «Todo apunta a que es una estafa. Después me puse a buscar videos en TikTok y aparecen un montón de gente diciendo lo mismo automáticamente», señaló.

Siguiendo el consejo de otros usuarios, llamó a su banco para congelar la tarjeta y evitar cargos adicionales no autorizados. También envió un correo a la emisora El Nuevo Zol 97.1 FM, organizadora del evento, a la espera de una respuesta.

Lo que más indignó a la denunciante fue que la estafa se apoyó en la credibilidad del propio evento: «Estoy súper indignada con esto porque en realidad pienso de que cómo es posible... en un momento tan grande donde estuvieron artistas tan grandes, ellos mismos fueron los que dijeron que mandaran mensajes de texto a ese número».

El esquema responde a un patrón conocido de fraude vacacional: los estafadores obtienen los números de quienes participaron en el sorteo legítimo y los contactan haciéndose pasar por representantes del evento para cobrar un depósito inicial. Una vez cobrado, desaparecen o solicitan pagos adicionales.

La mujer advirtió que en otros casos las pérdidas son mucho mayores: «He visto montos mayores en videos de hasta cuatrocientos dólares y más». Y cerró su relato con un mensaje directo: «Todo lo que tú quieras hacer, a todos los lugares que tú tienes que ir, pues reúne el dinerito y págalo. Tú no dejes que los demás vivan a contra tuya».