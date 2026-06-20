Sandro Castro le tira un cable a El Cangrejo tras su primera entrevista pública

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, reaccionó este viernes con una serie de historias en Instagram cargadas de emojis de cangrejo y escenas satíricas generadas por inteligencia artificial, en alusión directa a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado «El Cangrejo», quien concedió su primera entrevista pública al medio The National ese mismo día.

Las publicaciones de Sandro en su cuenta no mencionan a Raúl Guillermo por su nombre, pero el mensaje es inequívoco: decenas de cangrejos antropomorfos sonrientes llenan las imágenes, acompañados de una lluvia de emojis del crustáceo al pie de cada historia.

La primera imagen, generada por IA, muestra una escena monumental titulada «REINO DE CAZORLA»: un palacio iluminado con fuegos artificiales, una multitud de cangrejos con expresiones humanas y pancartas que repiten los nombres «CRISTACH» y «PRESENTÍN», junto al eslogan «CON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS» en carteles rojos.

Captura de Instagram

La segunda historia adopta la estética de un póster de superhéroes: una playa caribeña con un edificio colonial al fondo, pero flanqueado por tiendas estadounidenses —Walmart, KFC, Chase Bank y McDonald's— y criaturas mecánicas con forma de cangrejo y escorpión en ambos lados de la composición.

El detonante de las publicaciones fue la entrevista que Raúl Guillermo concedió este viernes a The National, la primera vez que el teniente coronel del Ministerio del Interior aparece ante un medio internacional.

En esa entrevista, «El Cangrejo» defendió el llamado «nuevo modelo» económico del régimen y las 176 medidas económicas impulsadas por La Habana, prometió mayor apertura a la inversión privada sin renunciar al sistema político, y envió una señal a Washington: «Cuba quiere una relación [con EE. UU.]», pero advirtió que «Cuba no aceptará imposiciones».

Captura de Instagram

Raúl Guillermo es hijo de Débora Castro Espín y del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exjefe del conglomerado empresarial militar GAESA. Desde 2016 dirige la Dirección General de Seguridad Personal de Raúl Castro dentro del MININT, y en 2026 ha ganado protagonismo como figura emergente del poder cubano.

En mayo de 2026, el director de la CIA se reunió en La Habana con «El Cangrejo», lo que reforzó las especulaciones sobre su rol como canal informal entre La Habana y Washington.

Resulta llamativo que cuando EE. UU. sancionó en junio de 2026 a Díaz-Canel, Lis Cuesta y Alejandro Castro Espín, entre otros, «El Cangrejo» quedó fuera de la lista, lo que algunos analistas atribuyeron precisamente a ese papel de intermediario.

Sandro Castro, con más de 164,000 seguidores en Instagram, es conocido por su estilo de comentario político indirecto a través del humor.

Se ha declarado «revolucionario sí, comunista no», ha burlado públicamente a Díaz-Canel y generó polémica al dar «me gusta» a una publicación crítica con Fidel Castro.

La reacción de Sandro ante la primera aparición pública de «El Cangrejo» en medios internacionales sugiere que, incluso dentro del propio entorno de la nomenclatura cubana, la irrupción de Raúl Guillermo como figura visible no pasa desapercibida.