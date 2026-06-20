Sandro Castro le tira un cable a El Cangrejo tras su primera entrevista pública

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, reaccionó este viernes con una serie de historias en Instagram cargadas de emojis de cangrejo y escenas satíricas generadas por inteligencia artificial, en alusión directa a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado «El Cangrejo», quien concedió su primera entrevista pública al medio The National ese mismo día.
Las publicaciones de Sandro en su cuenta no mencionan a Raúl Guillermo por su nombre, pero el mensaje es inequívoco: decenas de cangrejos antropomorfos sonrientes llenan las imágenes, acompañados de una lluvia de emojis del crustáceo al pie de cada historia.
La primera imagen, generada por IA, muestra una escena monumental titulada «REINO DE CAZORLA»: un palacio iluminado con fuegos artificiales, una multitud de cangrejos con expresiones humanas y pancartas que repiten los nombres «CRISTACH» y «PRESENTÍN», junto al eslogan «CON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS» en carteles rojos.
La segunda historia adopta la estética de un póster de superhéroes: una playa caribeña con un edificio colonial al fondo, pero flanqueado por tiendas estadounidenses —Walmart, KFC, Chase Bank y McDonald's— y criaturas mecánicas con forma de cangrejo y escorpión en ambos lados de la composición.
El detonante de las publicaciones fue la entrevista que Raúl Guillermo concedió este viernes a The National, la primera vez que el teniente coronel del Ministerio del Interior aparece ante un medio internacional.
En esa entrevista, «El Cangrejo» defendió el llamado «nuevo modelo» económico del régimen y las 176 medidas económicas impulsadas por La Habana, prometió mayor apertura a la inversión privada sin renunciar al sistema político, y envió una señal a Washington: «Cuba quiere una relación [con EE. UU.]», pero advirtió que «Cuba no aceptará imposiciones».
Raúl Guillermo es hijo de Débora Castro Espín y del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exjefe del conglomerado empresarial militar GAESA. Desde 2016 dirige la Dirección General de Seguridad Personal de Raúl Castro dentro del MININT, y en 2026 ha ganado protagonismo como figura emergente del poder cubano.
En mayo de 2026, el director de la CIA se reunió en La Habana con «El Cangrejo», lo que reforzó las especulaciones sobre su rol como canal informal entre La Habana y Washington.
Resulta llamativo que cuando EE. UU. sancionó en junio de 2026 a Díaz-Canel, Lis Cuesta y Alejandro Castro Espín, entre otros, «El Cangrejo» quedó fuera de la lista, lo que algunos analistas atribuyeron precisamente a ese papel de intermediario.
Sandro Castro, con más de 164,000 seguidores en Instagram, es conocido por su estilo de comentario político indirecto a través del humor.
Se ha declarado «revolucionario sí, comunista no», ha burlado públicamente a Díaz-Canel y generó polémica al dar «me gusta» a una publicación crítica con Fidel Castro.
La reacción de Sandro ante la primera aparición pública de «El Cangrejo» en medios internacionales sugiere que, incluso dentro del propio entorno de la nomenclatura cubana, la irrupción de Raúl Guillermo como figura visible no pasa desapercibida.
Preguntas Frecuentes sobre la Aparición Pública de "El Cangrejo" y Reacciones en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo"?
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado "El Cangrejo", es nieto de Raúl Castro y ha ganado notoriedad como figura emergente del poder en Cuba. Es teniente coronel del Ministerio del Interior y dirige la Dirección General de Seguridad Personal desde 2016. Es considerado un intermediario clave en las relaciones entre La Habana y Washington.
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¿Por qué es significativa la primera entrevista pública de "El Cangrejo"?
La entrevista de "El Cangrejo" con The National fue significativa porque defendió el nuevo modelo económico del régimen cubano y envió un mensaje claro a Washington sobre el deseo de Cuba de mantener un diálogo sin aceptar imposiciones. Su aparición pública también refuerza su rol como figura clave en las relaciones bilaterales.
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¿Cómo reaccionó Sandro Castro a la entrevista de "El Cangrejo"?
Sandro Castro reaccionó a la entrevista de su primo con una serie de publicaciones en Instagram, usando humor y emojis de cangrejo para aludir a la aparición pública de "El Cangrejo". Esta reacción indica que la figura de Raúl Guillermo no pasa desapercibida incluso dentro de la familia Castro.
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¿Qué implicaciones tiene la omisión de "El Cangrejo" en las sanciones de EE. UU.?
La omisión de "El Cangrejo" de las sanciones de EE. UU. sugiere que podría estar actuando como un canal de comunicación entre La Habana y Washington. Su exclusión de la lista de sancionados podría ser estratégica, permitiendo mantener abiertos los canales de diálogo en medio de tensiones políticas.
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¿Por qué es relevante el estilo de vida de "El Cangrejo" y Sandro Castro?
El estilo de vida ostentoso de "El Cangrejo" y Sandro Castro contrasta severamente con la realidad de penuria que vive la mayoría de los cubanos. Este contraste resalta las desigualdades y privilegios de la élite gobernante en Cuba, generando críticas tanto dentro como fuera de la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.