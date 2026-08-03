Sandro Castro se imagina salvador de Cuba en otro delirante video con IA

Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, publicó este domingo un nuevo reel animado generado con inteligencia artificial en el que se presenta como el superhéroe «Cristach», una especie de redentor de la isla con frases incoherentes y una simbología política tan ambigua como inquietante.
El video de 90 segundos en Instagram comienza con Luis Manuel Otero Alcántara, que parece ser devorado por zombis del exilio en el restaurante Versailles, luego de declarar: «¡Yo no soy ni de izquierda ni de derecha! ¡Estoy por la restauralización de la papatria!».
Sandro y Bolufé, el otro superhéroe de la serie, llegan al rescate de Otero Alcántara, son transportados a una suerte de reunión con jerarcas estadounidenses, donde se pacta algo así como la construcción de hoteles en la isla.
En la secuencia final del video, los salvadores son recibidos por la multitud en la Plaza de la Revolución y, en lugar de las siluetas del Che y Camilo que presiden uno de los edificios aledaños a la Plaza, aparecen una del propio Sandro y otra del Cangrejo.
El personaje «Cristach» —superhéroe de traje verde y dorado que Sandro Castro ha convertido en su vehículo de expresión pública— toma su nombre de un juego de palabras con la cerveza Cristal, marca que aparece de forma recurrente en su contenido.
El reel acumuló 5,840 visualizaciones, 101 likes y 16 comentarios en las horas posteriores a su publicación, cifras notablemente inferiores a las de sus entregas anteriores, que han generado mayor polémica.
Este nuevo episodio se inscribe en una cadena de publicaciones que a lo largo de julio apuntaron sistemáticamente contra figuras del exilio cubano. El 28 de julio, Sandro Castro lanzó un reel satirizando a Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, recién desterrado a Miami, explotando polémicas sobre su aspecto físico tras años de prisión para reforzar la narrativa del régimen. Ese video superó las 28,000 visualizaciones en pocas horas.
El 13 de julio había publicado otro animado donde los periodistas Mario Pentón y Alex Otaola aparecían como aves carroñeras —«Buitre Rencón» y «Aura Carrín»— frente al Capitolio de La Habana, en lo que los cubanos calificaron de ataque a voces del exilio.
Analistas han señalado reiteradamente la posible mano de la Seguridad del Estado detrás de estos mensajes, aunque el propio Sandro Castro afirmó en una entrevista con CNN Español en marzo de 2026 que fue citado e interrogado por ese organismo a raíz de sus videos satíricos. En esa misma conversación, realizada en medio de apagones en La Habana, se presentó como empresario de vida nocturna y defensor de una apertura económica de corte capitalista para Cuba.
La contradicción entre ese relato y el contenido de sus reels —que benefician sistemáticamente las narrativas del régimen contra opositores y periodistas del exilio— es precisamente lo que alimenta las sospechas sobre su verdadera función.
El patrón de publicaciones de julio y agosto coincide con momentos de alta tensión política: el destierro de Otero Alcántara a Miami el 19 de julio, el debate sobre la unidad del exilio y las polémicas sobre su imagen tras cinco años preso. El nuevo reel del 2 de agosto, con su contenido aún más incoherente que los anteriores, refuerza las críticas de quienes ven en Sandro Castro una herramienta de distracción y propaganda al servicio de la dictadura que lleva el apellido de su abuelo.
Preguntas frecuentes sobre las publicaciones de Sandro Castro y su impacto en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el propósito del personaje "Cristach" creado por Sandro Castro?
El personaje "Cristach" es un alter ego creado por Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, para expresar sus mensajes a través de videos satíricos y humorísticos en redes sociales. Este personaje mezcla humor absurdo y crítica social, utilizando la imagen de un superhéroe para satirizar figuras del exilio cubano y lanzar mensajes ambiguos sobre la realidad política de Cuba.
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¿Cómo ha reaccionado el público a los videos de Sandro Castro?
El público ha tenido reacciones mixtas hacia los videos de Sandro Castro. Mientras algunos apoyan su contenido como una forma de crítica al régimen, otros lo ven como una burla hacia el sufrimiento del pueblo cubano. Sus publicaciones a menudo generan controversia debido a su tono frívolo y la desconexión percibida con la realidad de la isla.
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¿Qué papel juega Sandro Castro en la política cubana actual?
Sandro Castro es principalmente un influencer que utiliza las redes sociales para expresar sus opiniones sobre la situación en Cuba. No ocupa un cargo político oficial, pero su apellido y su presencia mediática le otorgan una plataforma para influir en la opinión pública. A menudo, su contenido mezcla críticas al régimen con mensajes ambiguos que algunos interpretan como parte de una estrategia de propaganda.
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¿Cuál es la relación entre Sandro Castro y la narrativa del régimen cubano?
La relación entre Sandro Castro y la narrativa del régimen cubano es ambigua. Aunque Sandro critica algunos aspectos del gobierno, sus publicaciones a menudo parecen alinearse con narrativas que benefician al régimen, especialmente en sus ataques a figuras del exilio. Esta ambigüedad ha llevado a especulaciones sobre su verdadera función y lealtad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.