Incendio destruye otra puerta de la iglesia de los Escolapios en La Habana

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Un nuevo incendio destruyó la puerta lateral de la Parroquia de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari, de los Padres Escolapios en Centro Habana, en la madrugada del viernes 19 de junio, provocado por la quema de basura acumulada frente al templo ubicado en la calle San Nicolás 830.

La propia congregación denunció el hecho en Facebook, calificándolo como algo que «ya se ha vuelto habitual» y señalando que han reportado la situación «en innumerables ocasiones» ante las autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno de Centro Habana sin obtener respuesta efectiva.

«Esta vez, las llamas han provocado la pérdida de la puerta lateral de nuestro templo, un daño material que duele profundamente a toda nuestra comunidad», escribieron los Escolapios en su comunicado.

No es el primer golpe que sufre esta parroquia en lo que va de año. El 9 de abril, una quema de basura en la misma calle San Nicolás ya había carbonizado y destruido la puerta principal del templo.

Captura de Facebook

El 23 de abril, el basurero improvisado junto a la iglesia volvió a arder y los bomberos no respondieron al llamado de auxilio, según quedó documentado en una nueva denuncia de la congregación.

Al día siguiente, el 24 de abril, los Escolapios advirtieron que el templo había estado a punto de incendiarse por tercera vez en menos de dos meses.

El 7 de junio, la situación seguía sin resolverse: basura acumulada alrededor del templo y gestiones agotadas ante autoridades municipales, provinciales y nacionales sin resultados concretos.

El trasfondo de esta cadena de incendios es la crisis de recogida de desechos en La Habana, que en 2026 ha alcanzado niveles críticos. En febrero de este año, solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos por falta de combustible y deterioro mecánico, mientras la ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día.

Ante la desesperación por la acumulación de desechos, algunos vecinos han optado por quemarlos, generando incendios que afectan edificios históricos y religiosos.

Los Escolapios reconocen ese contexto, pero advierten con firmeza: «La falta de electricidad, agua, comida y el descanso robado golpean a todos, y nadie puede ser ajeno a ese sufrimiento. Sin embargo, queremos ser claros: la necesidad y el cansancio no justifican el deterioro y el maltrato a la casa de Dios y de todos».

La congregación también enfrenta otro frente abierto: en mayo de 2026, los Escolapios exigieron formalmente al régimen la devolución de su claustro y colegio en Guanabacoa, expropiados en 1961 y entregados al Ministerio de Educación, alegando abandono estatal del inmueble.

«Confiamos en que, con la ayuda de Dios, esta situación termine pronto y se encuentren soluciones definitivas para la higiene y la seguridad de la zona», concluye el comunicado de los Escolapios, que invita a sus feligreses a «juzgar por ustedes mismos lo que ven y lo que sienten al pasar por nuestro frente».